Белорусь обеспечила электроэнергией захваченную Чернобыльскую АЭС, — замглавы Минэнерго РФ
По словам российских чиновников, линия электропередачи Мозырь — Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение.
Замминистра энергетики России Евгений Грабчак рассказал, что Белорусь обеспечила подачу электропитания на захваченную российскими войсками Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщает Интерфакс.
"Линия электропередачи Мозырь — Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение. Действиями оперативного персонала ЧАЭС стала возможной подача напряжения на электроустановки электростанции", — отмечается в сообщении.
Напомним, что ядерная угроза сохраняется потому, что "Укрэнерго" не позволяют провести ремонтные работы на ЧАЭС. Представители компании говорят о том, что есть все необходимое для ремонта.
По информации Госинспекции, в зоне ЧАЭС, которую захватила российская армия, повысился уровень излучения. Украинские инспекторы связывают рост показателей с тем, что тяжелая военная техника нарушила верхний слой почвы, и так радиационная пыль поднялась в воздух.
Ранее Фокус разбирался в том, чем опасно обесточивание Чернобыльской АЭС. На станции были включены аварийные дизель-генераторы, но топлива оставалось только на двое суток.