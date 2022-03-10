Белорусь обеспечила электроэнергией захваченную Чернобыльскую АЭС, — замглавы Минэнерго РФ

По словам российских чиновников, линия электропередачи Мозырь — Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение.

Замминистра энергетики России Евгений Грабчак рассказал, что Белорусь обеспечила подачу электропитания на захваченную российскими войсками Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщает Интерфакс.

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"Линия электропередачи Мозырь — Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение. Действиями оперативного персонала ЧАЭС стала возможной подача напряжения на электроустановки электростанции", — отмечается в сообщении.

Напомним, что ядерная угроза сохраняется потому, что "Укрэнерго" не позволяют провести ремонтные работы на ЧАЭС. Представители компании говорят о том, что есть все необходимое для ремонта.

По информации Госинспекции, в зоне ЧАЭС, которую захватила российская армия, повысился уровень излучения. Украинские инспекторы связывают рост показателей с тем, что тяжелая военная техника нарушила верхний слой почвы, и так радиационная пыль поднялась в воздух.

Ранее Фокус разбирался в том, чем опасно обесточивание Чернобыльской АЭС. На станции были включены аварийные дизель-генераторы, но топлива оставалось только на двое суток.