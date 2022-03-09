Ядерная угроза. Чем опасно обесточивание Чернобыльской АЭС

Сегодня из-за повреждения линии электропередачи оказалась обесточена ЧАЭС. На станции включили аварийные дизель-генераторы, но топлива для них хватит лишь на двое суток. Фокус выяснял, может ли это привести к выбросу радиации и чем сейчас обеспокоено МАГАТЭ.

9 марта в соцсетях опубликовали письмо, подписанное исполняющим обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС" – Валерием Сейда. В нем сообщается, что в 11:22 произошло аварийное отключение единственного источника питания станции — высоковольтной линии. В результате все объекты станции оказались обесточенными. Сотрудники предприятия включили дизель-генераторы, чтобы обеспечить работу важных для безопасности систем, однако топлива хватит лишь на 48 часов.

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"После этого контроль за опасными ядерными объектами будет полностью потерян, — сказано в письме. — Для восстановления энергоснабжения необходимо срочно предоставить коридоры для ремонтных бригад".

Вскоре эту информацию подтвердила пресс-служба "Энергоатома".

"В хранилище отработанного ядерного топлива – 1 хранится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду, — отметили в пресс-службе. — Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы. Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения. Также не работает система пожаротушения, а это огромный риск в случае пожара, который может произойти вследствие попадания снаряда".

В то же время начальник отдела анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной безопасности Дмитрий Гуменюк в комментарии "Суспільному" сказал, что обесточивание станции не приведет к радиационному загрязнению. Однако в таких условиях нельзя будет отслеживать уровень радиации.

"Чернобыльская станция превратилась в ящик Пандоры, в котором непонятно что происходит, — отметил Гуменюк. — Топлива на самой Чернобыльской станции нет. То, что она обесточена — не является проектной работой станции. Там должно быть электроснабжение, и люди должны работать не в темноте, ведь там нет окон. Если следующей обесточенной станцией будет Запорожская АЭС, там уже будут большие проблемы".

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Напомним, ЧАЭС была захвачена российскими солдатами 24 февраля, в первый день российского вторжения. Сложившаяся на станции ситуация обеспокоила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое сегодня выступило с заявлением о том, что больше не получает данные от системы мониторинга ядерных материалов на ЧАЭС.

В МАГАТЭ сообщили, что для безопасного управления Чернобыльской атомной электростанцией становится все более важной ротация около 210 технических специалистов и охранников, которые работают там две недели подряд, оказавшись в заложниках у российских солдат.

"Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, в которой оказался персонал Чернобыльской АЭС, и потенциальными рисками, которые это влечет за собой для ядерной безопасности. Я призываю силы, контролирующие объект, срочно обеспечить безопасную ротацию персонала", — сказал генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

При этом агентство не видит большой угрозы в нынешнем положении ЧАЭС, считая тепловую нагрузку в бассейне выдержки отработанного топлива и объем охлаждающей воды на Чернобыльской АЭС достаточными для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.

В МАГАТЭ отмечают, что сейчас работают 8 из 15 украинских реакторов, в том числе два — на Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре и также захваченной россиянами. По словам Гросси, персонал станций работает посменно, уровень радиации на объектах в норме.