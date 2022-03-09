Ядерна небезпека. Чим небезпечне знеструмлення Чорнобильської АЕС
Сьогодні через пошкодження лінії електропередачі ЧАЕС стала знеструмлена. На станції увімкнули аварійні дизель-генератори, але палива для них вистачить лише на дві доби. Фокус з'ясовував, чи це може спричинити викид радіації й чим зараз стурбоване МАГАТЕ.
9 березня в соцмережах опублікували листа, підписаного виконувачем обов'язків генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС" — Валерієм Сейдом. У ньому повідомляють, що об 11:22 сталося аварійне відключення єдиного джерела живлення станції високовольтної лінії. Внаслідок цього всі об'єкти станції знеструмлені. Співробітники підприємства увімкнули дизель-генератори, щоб забезпечити роботу важливих для безпеки систем, проте палива вистачить лише на 48 годин.
"Після цього контроль за небезпечними ядерними об'єктами буде повністю втрачений, — сказано в листі. — Для відновлення енергопостачання необхідно терміново надати коридори для ремонтних бригад".
Незабаром цю інформацію підтвердила пресслужба "Енергоатому".
"У сховищі відпрацьованого ядерного палива – 1 зберігається близько 20 тис. відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не охолоджуватимуть. Як наслідок — зросте температура в басейнах витримки, що спричинить паріння та викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище, — зазначили в пресслужбі. — Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи. Окрім того, не працюватиме вентиляція на об'єкті. Весь персонал, що там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання. Також не працює система пожежогасіння, а це величезний ризик у разі пожежі, яка може статися внаслідок влучення снаряда".
Натомість начальник відділу аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної безпеки Дмитро Гуменюк у коментарі "Суспільному" сказав, що знеструмлення станції не призведе до радіаційного забруднення. Проте за таких умов не можна прослідкувати рівень радіації.
"Чорнобильська станція перетворилася на скриньку Пандори, в якій незрозуміло що відбувається, — зазначив Гуменюк. — Палива на самій Чорнобильській станції немає. Те, що вона знеструмлена — не є проєктною роботою станції. Там має бути електропостачання, і люди мають працювати не в темряві, адже там немає вікон. Якщо наступною знеструмленою станцією буде Запорізька АЕС, там уже будуть великі проблеми".Важливо
Нагадаємо, ЧАЕС захопили російські солдати 24 лютого, першого дня російського вторгнення. Ситуація, що склалася на станції, стурбувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке сьогодні виступило із заявою про те, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на ЧАЕС.
У МАГАТЕ повідомили, що для безпечного управління Чорнобильською атомною електростанцією стає все важливішою ротація близько 210 технічних фахівців та охоронців, які працюють там два тижні поспіль, опинившись у заручниках у російських солдатів.
"Я глибоко стурбований складною та стресовою ситуацією, в якій опинився персонал Чорнобильської АЕС, і потенційними ризиками, які це тягне за собою для ядерної безпеки. Я закликаю сили, які контролюють об'єкт, терміново забезпечити безпечну ротацію персоналу", — сказав генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі.
Водночас агентство не бачить великої загрози в нинішньому становищі ЧАЕС, вважаючи теплове навантаження в басейні витримки відпрацьованого палива та обсяг води на Чорнобильській АЕС, що охолоджує, достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання.
У МАГАТЕ зазначають, що зараз працюють 8 із 15 українських реакторів, зокрема два — на Запорізькій АЕС, розташованій в Енергодарі, яку також захопили росіяни. За словами Гроссі, персонал станцій працює позмінно, рівень радіації на об'єктах у нормі.