Ядерна небезпека. Чим небезпечне знеструмлення Чорнобильської АЕС

Сьогодні через пошкодження лінії електропередачі ЧАЕС стала знеструмлена. На станції увімкнули аварійні дизель-генератори, але палива для них вистачить лише на дві доби. Фокус з'ясовував, чи це може спричинити викид радіації й чим зараз стурбоване МАГАТЕ.

9 березня в соцмережах опублікували листа, підписаного виконувачем обов'язків генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС" — Валерієм Сейдом. У ньому повідомляють, що об 11:22 сталося аварійне відключення єдиного джерела живлення станції високовольтної лінії. Внаслідок цього всі об'єкти станції знеструмлені. Співробітники підприємства увімкнули дизель-генератори, щоб забезпечити роботу важливих для безпеки систем, проте палива вистачить лише на 48 годин.

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"Після цього контроль за небезпечними ядерними об'єктами буде повністю втрачений, — сказано в листі. — Для відновлення енергопостачання необхідно терміново надати коридори для ремонтних бригад".

Незабаром цю інформацію підтвердила пресслужба "Енергоатому".

"У сховищі відпрацьованого ядерного палива – 1 зберігається близько 20 тис. відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не охолоджуватимуть. Як наслідок — зросте температура в басейнах витримки, що спричинить паріння та викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище, — зазначили в пресслужбі. — Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи. Окрім того, не працюватиме вентиляція на об'єкті. Весь персонал, що там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання. Також не працює система пожежогасіння, а це величезний ризик у разі пожежі, яка може статися внаслідок влучення снаряда".

Натомість начальник відділу аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної безпеки Дмитро Гуменюк у коментарі "Суспільному" сказав, що знеструмлення станції не призведе до радіаційного забруднення. Проте за таких умов не можна прослідкувати рівень радіації.

"Чорнобильська станція перетворилася на скриньку Пандори, в якій незрозуміло що відбувається, — зазначив Гуменюк. — Палива на самій Чорнобильській станції немає. Те, що вона знеструмлена — не є проєктною роботою станції. Там має бути електропостачання, і люди мають працювати не в темряві, адже там немає вікон. Якщо наступною знеструмленою станцією буде Запорізька АЕС, там уже будуть великі проблеми".

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Нагадаємо, ЧАЕС захопили російські солдати 24 лютого, першого дня російського вторгнення. Ситуація, що склалася на станції, стурбувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке сьогодні виступило із заявою про те, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на ЧАЕС.

У МАГАТЕ повідомили, що для безпечного управління Чорнобильською атомною електростанцією стає все важливішою ротація близько 210 технічних фахівців та охоронців, які працюють там два тижні поспіль, опинившись у заручниках у російських солдатів.

"Я глибоко стурбований складною та стресовою ситуацією, в якій опинився персонал Чорнобильської АЕС, і потенційними ризиками, які це тягне за собою для ядерної безпеки. Я закликаю сили, які контролюють об'єкт, терміново забезпечити безпечну ротацію персоналу", — сказав генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

Водночас агентство не бачить великої загрози в нинішньому становищі ЧАЕС, вважаючи теплове навантаження в басейні витримки відпрацьованого палива та обсяг води на Чорнобильській АЕС, що охолоджує, достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання.

У МАГАТЕ зазначають, що зараз працюють 8 із 15 українських реакторів, зокрема два — на Запорізькій АЕС, розташованій в Енергодарі, яку також захопили росіяни. За словами Гроссі, персонал станцій працює позмінно, рівень радіації на об'єктах у нормі.