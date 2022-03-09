Чорнобильська АЕС знеструмлена: "Укренерго" попередило про загрозу викиду радіації

За інформацією фахівців, радіаційна хмара може перенестись до інших районів України. Також зачепити може Білорусь, Росію та Євросоюз.

Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена через ворожі дії російських військ, що також призвело до відключення світла у місті Славутич. Бойові дії продовжуються, тому бригада працівників не може виїхати та відновити енергоспоживання. Відключення станції від електрики унеможливлює контроль параметрів ядерної та радіаційної безпеки на об'єктах підприємства. Також це може спричинити викид радіації. Про це повідомила компанія "Укренерго" у Facebook.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що АЕС у Чорнобилі підключать до резервних дизель-генераторів, які забезпечать роботу об'єктів у найближчі 48 годин. Після цього відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що може призвести до викиду радіації. Він закликав усю міжнародну спільноту вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам можливість відремонтувати лінії електропостачання.

"Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно", — написав він у Twitter.

Чим ще загрожує знеструмлення ЧАЕС

На сховищі відпрацьованого ядерного палива – 1 зберігається приблизно 20 тисяч відпрацьованих паливних збирань. Вони потребують постійного охолодження. Якщо ж його не буде, то насоси не будуть охолоджувати. Після цього зросте температура в басейнах витримки, виникне ширяння та вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище, повідомили в державній компанії "Енергоатом".

Радіоактивна хмара може перенестись до інших регіонів України, Білорусі, Росії, Європи.

Не працюватиме вентиляція на об'єкті. Весь персонал, який перебуває там, отримає небезпечну дозу випромінювання.

Не працює система пожежогасіння, це величезний ризик пожежі. Він може статися через потрапляння снаряда.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою Чорнобильською АЕС. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що наразі немає інформації про те, що відбувається у Чорнобилі. Проте українській стороні відомо, що з моменту захоплення ЧАЕС весь персонал станції чергував безперервно.

Раніше, 6 березня, з'явилася інформація про те, що управління Запорізької АЕС доводиться погоджувати з російськими військовими. Також із персоналом станції зв'язатися майже неможливо: військові РФ вивели з ладу мобільні мережі й інтернет.