Керував розграбуванням ЧАЕС в окупації: топчиновник "Росатома" отримав підозру

Загалом, за словами міністра внутрішніх справ України, ідентифіковано понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні Чорнобильської АЕС. Загальна сума збитків станції становить майже мільярд гривень.

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Національна поліція України оголосила підозру заступнику гендиректора "Росатома" — російському генерал-майору поліції Миколі Мулюкіну, який під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням атомної електростанції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами очільника МВС, це перша підозра посадовій особі РФ такого рангу.

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"Фігурант особисто перебував на ЧАЕС. Його "фахівці" не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно", — зазначив Клименко.

Оскільки військові РФ виконували накази "росатомівців" на ЧАЕС, то саме за керівництва Мулюкіна в заручниках незаконно утримували працівників станції та нацгвардійців, які її захищали.

Як повідомив Клименко, загалом ідентифіковано понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. Підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін.

Нацполіція оголосила підозру заступнику гендиректора "Росатома" Фото: Нацполіція

У пресслужбі Національної поліції повідомили, що працівники "Росатому" вивезли з Чорнобильської АЕС:

унікальну радіологічну лабораторію;

джерела іонізувального випромінювання;

майже 700 компʼютерів;

344 службових автомобілі;

радіаційні дозиметри.

"Загальна сума збитків станції становить майже мільярд гривень", — наголосили в Нацполіції.

Нагадаємо, 26 квітня правоохоронці викрили двох військовослужбовців, які допомагали переховуватись від слідства Віталію та Валерію Василаке після стрілянини у патрульних поліцейських на Вінниччині. Один зі спільників вже отримав підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

24 квітня у Львові на хабарі затримали військового. Представник "військової поліції" запевнив, що за 3 тисячі доларів США він зможе домовитися з "потрібними людьми" про зарахування чоловіка до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині. Так, як запевняв він, мобілізований зможе уникнути відправлення в зону бойових дій.