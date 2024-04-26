Розстріл поліцейських на Вінниччині: викрито військових, які допомагали нападникам втікати

Один зі спільників, щоб допомогти нападникам на патрульних поліцейських переховуватись, самовільно залишив військову частину в Одеській області.

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Правоохоронці викрили двох військовослужбовців, які допомагали переховуватись від слідства Віталію та Валерію Василаке після стрілянини у патрульних поліцейських на Вінниччині. Один зі спільників вже отримав підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, 20 квітня 2024 року двоє військовослужбовців, які перебували у розшуку за підозрою у розстрілі поліцейських на Вінниччині, звернулися до співслужбовців із проханням допомогти у їх переховуванні та незаконному перетині державного кордону України.

"Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший — поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", — повідомили в ДБР.

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У відомстві уточнили, що один зі спільників, щоб допомогти Віталію та Валерію Василаке у переховуванні, самовільно залишив військову частину в Одеській області. Його вже затримали і, як уточнила пресслужба Офісу генерального прокурора, чоловікові повідомлено про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до трьох років.

Викрито спільників нападників на патурльних у Вінницькій області Викрито спільників нападників на патурльних у Вінницькій області

"У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. Вилучені їхні мобільні телефони", — наголосили в ДБР.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному військовослужбовцю запобіжного заходу.

Нагадаємо, 20 квітня, приблизно о 02:00 у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки позашляховик, у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник поранений.

21 квітня після обіду Нацполіція повідомила, що затримала в Одеській області двох військових, які розстріляли поліцейських. Обидва підозрювані, батько та син — Валерій та Віталій Василаке, уже перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

22 квітня Державне бюро розслідувань повідомило, що військовослужбовці, які розстріляли поліцейських на Вінниччині, вкрали у військовій частині під Одесою зброю, після чого втекли. За даними слідства, після перестрілки з патрульними зловмисники скинули ящики зі зброєю у водоймище.

У цей же день обох фігурантів арештували на два місяці. Віталій у залі суду визнав, що саме він стріляв у патрульного поліцейського.