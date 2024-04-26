Расстрел полицейских в Винницкой области: разоблачены военные, которые помогали нападающим бежать

Один из сообщников, чтобы помочь нападавшим на патрульных полицейских скрываться, самовольно покинул воинскую часть в Одесской области.

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Правоохранители разоблачили двух военнослужащих, которые помогали скрываться от следствия Виталию и Валерию Василаке после стрельбы в патрульных полицейских в Винницкой области. Один из сообщников уже получил подозрение в сокрытии особо тяжкого преступления, ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, 20 апреля 2024 года двое военнослужащих, которые находились в розыске по подозрению в расстреле полицейских в Винницкой области, обратились к сослуживцам с просьбой помочь в их укрывательстве и незаконном пересечении государственной границы Украины.

"Несмотря на то, что общественности уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство милиционера, фигуранты откликнулись и решили помочь. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой — поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим", — сообщили в ГБР.

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В ведомстве уточнили, что один из сообщников, чтобы помочь Виталию и Валерию Василаке в сокрытии, самовольно покинул воинскую часть в Одесской области. Его уже задержали и, как уточнила пресс-служба Офиса генерального прокурора, мужчине сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Разоблачены сообщники нападавших на патурльных в Винницкой области Разоблачены сообщники нападавших на патурльных в Винницкой области

"В уголовном производстве проведены обыски по адресам фигурантов дела и других лиц, которые помогали нападавшим сбежать за границу и оказывали первую медицинскую помощь. Изъяты их мобильные телефоны", — отметили в ГБР.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому военнослужащему меры пресечения.

Напомним, 20 апреля, около 2:00 в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки внедорожник, в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний правоохранитель, а его напарник ранен.

21 апреля после обеда Нацполиция сообщила, что задержала в Одесской области двух военных, которые расстреляли полицейских. Оба подозреваемых, отец и сын — Валерий и Виталий Василаке, уже находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

22 апреля Государственное бюро расследований сообщило, что военнослужащие, которые расстреляли полицейских в Винницкой области, украли в воинской части под Одессой оружие, после чего скрылись. По данным следствия, после перестрелки с патрульными злоумышленники сбросили ящики с оружием в водоем.

В этот же день обоих фигурантов арестовали на два месяца. Виталий в зале суда признал, что именно он стрелял в патрульного полицейского.