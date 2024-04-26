Руководил разграблением ЧАЭС в оккупации: топ-чиновник "Росатома" получил подозрение

В целом, по словам министра внутренних дел Украины, идентифицировано более 100 россиян, которые принимали участие в захвате и ограблении Чернобыльской АЭС. Общая сумма убытков станции составляет почти миллиард гривен.

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Национальная полиция Украины объявила подозрение заместителю гендиректора "Росатома" — российскому генерал-майору полиции Николаю Мулюкину, который во время оккупации Чернобыля руководил ограблением атомной электростанции. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам главы МВД, это первое подозрение должностному лицу РФ такого ранга.

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"Фигурант лично находился на ЧАЭС. Его "специалисты" не знали, что делать со станцией во время вывода из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество", — отметил Клименко.

Поскольку военные РФ выполняли приказы "росатомовцев" на ЧАЭС, то именно при руководстве Мулюкина в заложниках незаконно удерживали работников станции и нацгвардейцев, которые ее защищали.

Как сообщил Клименко, всего идентифицировано более 100 россиян, которые участвовали в захвате и ограблении ЧАЭС. Подтверждено, что руководил оккупантами на объекте именно Мулюкин.

Нацполиция объявила подозрение заместителю гендиректора "Росатома" Фото: Нацполиция

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что работники "Росатома" вывезли с Чернобыльской АЭС:

уникальную радиологическую лабораторию;

источники ионизирующего излучения;

почти 700 компьютеров;

344 служебных автомобиля;

радиационные дозиметры.

"Общая сумма убытков станции составляет почти миллиард гривен", — отметили в Нацполиции.

Напомним, 26 апреля правоохранители разоблачили двух военнослужащих, которые помогали скрываться от следствия Виталию и Валерию Василаке после стрельбы в патрульных полицейских в Винницкой области. Один из сообщников уже получил подозрение в сокрытии особо тяжкого преступления, ему грозит до трех лет лишения свободы.

24 апреля во Львове на взятке задержали военного. Представитель "военной полиции" заверил, что за 3 тысячи долларов США он сможет договориться с "нужными людьми" о зачислении мужчины в воинскую часть, которая дислоцируется на Львовщине или Ровенщине. Так, как уверял он, мобилизованный сможет избежать отправки в зону боевых действий.