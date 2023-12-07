Были на ЧАЭС: ФСБ следила за украинцами через софт и видеокамеры, — расследование (фото)

Расследователи "Схем" показали, что российские спецслужбы до войны имели доступ к системе наблюдения на стратегических объектах в Украине.

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В Украине до вторжения РФ в 2022 году установили тысячи видеокамер, сигнал с которых поступал на серверы российских спецслужб. Системы наблюдения следили за ЧАЭС, городскими улицами в Полтаве и в ряде других населенных пунктов страны. Камеры свободно продавались на торговых площадках, покупались рядовыми гражданами и коммерческими компаниями разного масштаба. Есть ли сегодня опасность от российских электронных систем, выяснили расследователи проекта "Схемы". Результат расследования выложили на портале "Радио Свобода".

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Журналисты выяснили, что в Украине активно продавались видеокамеры наблюдения, на которые устанавливалось программное обеспечение TRASSIR от российской компании DSSL. Вместе со специалистами увидели, что видеопоток, перед тем, как попасть на экран, например, смартфона, направляется на промежуточные серверы.

IP-адреса, к которым обращалась видеокамера наблюдения Фото: Схемы Физическое расположение сервера, на который поступал сигнал с видеокамеры Фото: Схемы

Установили, что серверы расположены в Москве и принадлежат компаниям "Диджитал Нетворк" и "ВК". Компании владеют несколькими российскими ресурсами — поисковой системой, соцсетью, почтовым сервером. К серверам всех этих компаний имеет свободный доступ ФСБ РФ в соответствии с законодательством страны-агрессора, отметили расследователи.

Компании в Москве, которыми владеет владелец софта Как работает схема шпигования с помощью видекамер Фото: Схемы

Война РФ — детали проникновения на объекты в Украине

Проведя поиск в системе электронных закупок Prozorro и других системах, журналисты увидели, что камеры с программным обеспечением TRASSIR установили еще до начала войны на ЧАЭС. Также — на улицах Полтавы, Херсона, Никополя, для администрации морских портов Украины и морской поисково-спасательной службы в Одессе, для "Днепрстандартметрологии", и других учреждений стратегического значения.

То есть, предположили авторы, до вторжения российские спецслужбы могли свободно видеть, что происходит в поле зрения камер. Кроме того, владелец софта имеет патенты на распознавание лиц, распознавание изображений — следовательно, ФСБ РФ могли в деталях увидеть, что именно перемещается по улицам населенных пунктов.

Видеокамеры, установленные в Полтаве Фото: Схемы Мониторы наблюдения в Полтаве с надписью TRASSIR Фото: Схемы

Примечательно, что на ЧАЭС софт покупали после 2014 года — это показывают экспортные базы данных Importgenius. В целом по Украине с 2016 по февраль 2022 года были проданы десятки тысяч видеокамер с российским ПО, отметили расследователи.

Документация с ЧАЭС относительно TRASSIR Фото: Схемы Документация по Importgenius относительно TRASSIR Фото: Схемы

Кроме того, в сети до сих пор можно отыскать перечень коммерческих компаний, которые воспользовались российским софтом: "Велика кишеня", "Новая почта", Kernel, P&G, ТВ-канал "1+1", "Укрбуд", Алло, "Цитрус", "Эльдорадо" и др. Не у всех компаний программы и камеры используются — некоторые отказались по разным причинам, отметили расследователи.

Информация о компаниях, которые заинтересовались софтом TRASSIR Фото: Скриншот

Владелец компании, которая устанавливала системы наблюдения

Также журналисты назвали имя владельца украинской компании "ТРАССИР ЕС", которая утверждает, что не имеет никакого отношения к почти одноименной компании в РФ. Мужчину зовут Олег Кияшко, он имеет российский паспорт и является совладельцем серверов TRASSIR в центре Москвы.

Владелец украинской компании, соприкасающейся с TRASSIR Фото: Схемы Документы Олега Кияшко, владельца украинской компании Фото: Схемы

Авторы расследования также предположили, что аналог российского софта может до сих пор распространяться в Украине. В частности, аналогичные услуги начала предоставлять румынская компания AziTrend, которая пользуется камерами, прошитыми программным обеспечением из РФ.

Выводы относительно опасности видеокамер

Журналисты сделали несколько выводов относительно ситуации с камерами наблюдения, которые могут передавать данные в Россию.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины ("Госспецсвязь") предупредила государственные органы власти, что российский софт TRASSIR связан с ФСБ РФ. "Госспецсвязь" еще раньше запретила перечень российских IP-адресов, поэтому доступа к российским серверам у софта видеокамер не было. При необходимости, пользователи могли продолжить использовать софт, если для доступа включали VPN. Если система видеонаблюдения локальная и не подключена к внешним серверам, то информация в ФСБ РФ не поступала.

Отметим, в начале октября СМИ провели расследование относительно российской шпионской сети в Европе. Выяснили, что пятая часть шпионов до сих пор находится за пределами РФ и живет в Швейцарии.

Между тем в ноябре польские правоохранители предъявили обвинения в шпионаже 16 гражданам. Подозреваемые разъезжали по стране, искали военные объекты и объекты инфраструктуры и отправляли эти данные российским кураторам.

Напоминаем, 28 ноября стало известно о массовом отравлении работников ГУР, причем среди пострадавших была жена Кирилла Буданова Марианна. 6 декабря представитель разведки рассказал, что агенты Кремля применили "грязные инструменты".