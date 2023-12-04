В ГУР рассказали о состоянии здоровья жены Буданова после отравления (видео)

В разведке сообщили, что Марианна Буданова и отравленные офицеры чувствуют себя хорошо. Они прошли курс лечения и в дальнейшем будут проходить регулярные обследования.

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Жена главы ГУР Марианна Буданова и офицеры, которые недавно были отравлены тяжелыми металлами, имеют удовлетворительное состояние здоровья. Об этом в эфире телемарафона рассказал Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны.

По словам Юсова, с женой Кирилла Буданова и офицерами все хорошо благодаря своевременному реагированию и профессионализму врачей. Сейчас они прошли курс лечения в украинской клинике и в дальнейшем будут под наблюдением медиков и будут проходить регулярные обследования.

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Также он сообщил, что продолжается внутреннее расследование, которое проводят внутренние подразделения Главного управления разведки.

На вопрос о том, не угрожает ли сейчас ничего жизни Марианны Будановой и офицеров Юсов отметил, что такие случаи отравления являются сложными и требуют постоянного наблюдения.

Отравление жены главы ГУР: что известно

Об отравлении Марианны Будановой стало известно 28 ноября. Сообщалось, что ей диагностировали отравление тяжелыми металлами и после ухудшения состояния жена главы ГУР была госпитализирована.

Также симптомы отравления обнаружили и у некоторых работников украинской разведки. Вероятно, что вещества попали в организмы пострадавших не случайно.

По словам экс-главы разведки Валерия Кондратюка, вероятно что Буданова и офицеры ГУР были отравлены мышьяком и ртутью. В частности, это вещества, выведение из организма которых занимает определенное время.

Также он рассказал, что единственная возможность предотвратить покушение именно тогда, когда злоумышленники выясняют режим дня потенциальных жертв, а именно: маршруты, время и места пребывания жертв.

Напомним, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, причастными к отравлению могут быть российские агенты. В частности, таким методом РФ хочет увеличить панику среди украинцев.