У ГУР розповіли про стан здоров'я дружини Буданова після отруєння (відео)

У Головній розвідці повідомили, що Маріанна Буданова та отруєнні офіцери почуваються добре. Вони пройшли курс лікування та надалі проходитимуть регулярні обстеження.

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Дружина очільника ГУР Маріанна Буданова та офіцери, які нещодавно були отруєнні важкими металами, мають задовільний стан здоров’я. Про це в ефірі телемарафону розповів Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони.

За словами Юсова, з дружиною Кирила Буданова та офіцерами все добре завдяки вчасному реагуванню та професійності лікарів. Наразі вони пройшли курс лікування в українській клініці та надалі будуть під наглядом медиків і проходитимуть регулярні обстеження.

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Також він повідомив, що триває внутрішнє розслідування, яке проводять внутрішні підрозділи Головного управління розвідки.

На запитання про те, чи не загрожує зараз нічого життю Маріанни Буданової та офіцерів Юсов зазначив, що такі випадки отруєння є складними та потребують постійного спостереження.

Отруєння дружини голови ГУР: що відомо

Про отруєння Маріанни Буданової стало відомо 28 листопада. Повідомлялося, що їй діагностували отруєння важкими металами та після погіршення стану дружину голови ГУР було госпіталізовано.

Також симптоми отруєння виявили і у деяких працівників української розвідки. Імовірно, що речовини потрапили в організми постраждалих не випадково.

За словами ексголови розвідки Валерія Кондратюка, імовірно що Буданова та офіцери ГУР були отруєнні миш’яком та ртуттю. Зокрема, це речовини, виведення з організму яких займає певний час.

Також він розповів, що єдина можливість запобігти замаху саме тоді, коли зловмисники з’ясовують режим дня потенційних жертв, а саме: маршрути, час та місця перебування жертв.

Нагадаємо, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, причетними до отруєння можуть бути російські агенти. Зокрема, таким методом РФ хоче збільшити паніку серед українців.