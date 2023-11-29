Отруєння дружини Буданова: ексголова ГУР розповів, як можна було б запобігти замаху (відео)

За словами екскерівника розвідвідомства генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка, перед замахами зловмисники враховують час, маршрути, пересування, а також місця, у яких може перебувати потенційна жертва.

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Єдина можливість запобігти замаху на вбивство, подібному до отруєння дружини голови ГУР Маріанни Буданової, тоді, коли зловмисники з'ясовують режим потенційної жертви. Про це колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України та начальник ГУР МО генерал-лейтенант Валерій Кондратюк розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

За його словами, у таких випадках у розрахунок беруть час, маршрути, пересування та місця, у яких може перебувати жертва.

"Саме в цей час вони найуразливіші, і їх можна виявити зовнішнім контрспостереженням", — пояснив він, додавши, що надалі після збору даних ті, хто планує замах, уже лягають на дно та переходять до підготовки й реалізації злочинного плану.

Колишній керівник розвідвідомства зазначив, що неможливо передбачити, коли та як станеться замах.

Він також зазначив, що безпека співробітників спецслужб передбачає взаємодію всіх розвідувальних структур країни. Відомості, які стають відомі про підготовку замаху або терористичного акту, без зволікань передають до СБУ й потім аналізують.

Валерій Кондратюк — про замах на дружину глави ГУР

В РФ немає доступу до ГУР

Завдяки системі фільтрації та підтримці західних партнерів Головне управління розвідки було, мабуть, найменш вразливим відомством перед російськими інфільтраціями.

"ГУР залишалося найзакритішою спецслужбою для Росії", — зазначив Кондратюк.

Він також додав, що ударам або заходам, яких вживає розвідвідомство, із РФ протидіяти не можуть: до ГУР немає доступу.

Багато російських агентів, які з'явилися, коли при владі в Україні перебувало проросійське керівництво, злякалися суспільної реакції після початку повномасштабного вторгнення та вирішили припинити зв'язки з країною-агресором.

Але з часом декого почали шантажувати й погрожувати викриттям. Зараз росіяни намагаються повернути вплив на агентуру в Україні.

Кондратюк попереджає, що російські агенти можуть вдаватися до інформаційних вкидань, наприклад, щодо конфліктів у ЗСУ, політичного керівництва тощо.

Що відомо про Валерія Кондратюка

Валерій Кондратюк

Офіцер українських спецслужб генерал-лейтенант Валерій Кондратюк очолював Службу зовнішньої розвідки в період 2020-2021 рр., із 2016 до 2019-го був заступником голови Адміністрації Президента України, посаду начальника Департаменту контррозвідки СБУ обіймав у період 2014-2015 рр.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли про можливу спецоперацію щодо співробітників розвідки.

Також повідомлялося, що Bellingcat і видання The Insider взялися за розслідування отруєння дружини Буданова.