"Вони були законсервовані": у Зеленського відповіли, хто отруїв дружину Буданова (відео)

Працівники ГУР та Маріанна Буданова постраждали від отруєння. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що за це відповідальна російська агентура, та назвав їхню ціль.

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28 листопада з’явилась інформація, що дружина очільника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова Маріанна потрапила в лікарню через отруєння. В інтерв'ю для "24 каналу" радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, чиїх рук ця справа.

"Будьмо об’єктивними: РФ, на жаль, 30 років мала "відкриті двері" з Україною. Активно відпрацьовувала не лише інформаційний, політичний чи культурний простір в Україні, а також формувала ті чи інші агентські мережі. З більшим чи меншим легендуванням вони були законсервовані або одразу себе проявляли", — зазначив він.

Чиновник розповів, що в Україні й нині діють такі мережі. Ворожих агентів періодично виявляють і заарештовують, але ті з них, що мають "велику глибину легендування", продовжують працювати.

"Чи мають вони доступ до чогось, чи можуть вони якісь ексцеси вчиняти? Так, можуть. Тому маємо розуміти: війна йде скрізь, навіть у Києві. Чи всі перебувають у зоні ризику? Так. Чи треба бути обережним? Безумовно", — підкреслив Подоляк.

Він нагадав, що війна відбувається не лише на лінії фронту, але й по всій країні. Росіяни атакують Україну за допомогою ракет і дронів, їхні агенти працюють на території країни, в деякі регіони проникають ДРГ. Окрім того, зі слів радника, РФ намагаються завезти додаткову агентуру через "треті країни".

"Все це сьогодні працює", — заявив Подоляк.

З його слів, головне, що спробу отруєння перехопили та розслідують. Стан здоров’я постраждалих не зазнав великої шкоди, а використані російськими агентами речовини — вже встановлені.

"Зрозуміло, що в результаті контрзаходів бачитимемо, чи в цьому є велика мережа, чи це якісь там випадкові агенти щось там робили тощо", — додав чиновник.

Він також назвав ціль отруєння. Подоляк переконаний, що Росія прагне збільшити панічні настрої серед українців.

"Так збільшуватиметься відсоток розчарованих людей, які будуть ще до того й налякані. Психологічна тактика РФ зрозуміла. Наша з вами тактика — перш за все розуміти, що ми у стані війни перебуваємо", — додав він.

Коментар Михайла Подоляка (про отруєння Маріанни Буданової й працівників ГУР — з 34:11)

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов підтверджував, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

Пізніше Андрій Юсов розповів, що розвідка проводить розслідування щодо отруєння працівників відомства і Маріанни Буданової.