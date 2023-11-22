Искали критическую инфраструктуру по всей стране: в Польше 16 шпионам РФ предъявили обвинения

Итоги расследования Агентства внутренней безопасности Польши указывают на то, что с января по март 2023 года группа действовала в городах по всей стране: Бяла-Подляска, Хелм, Медыка, Пшемысл, Жешув, Варшава и др.

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В Польше предъявлены обвинения 16 подозреваемым, которые, по версии следствия, могли входить в шпионскую сеть, сотрудничавшую со спецслужбами РФ. Об этом сообщает Sky News.

Итоги расследования Агентства внутренней безопасности Польши указывают на то, что группа действовала в период с января по март 2023 года в городах по всей стране.

"Подозреваемые, среди прочего, выявляли объекты критической инфраструктуры, в том числе военные объекты и морские порты. Они информировали своих клиентов о результатах разведки за вознаграждение", — отмечается в публикации.

Прокуратура Польши заявила, что 16 человек входили в шпионскую сеть, которая сотрудничала с российской спецслужбой.

Сообщается, что обвиняемые "вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили диверсии по поручению российской разведки".

О самих подозреваемых обнародовано немного информации, помимо того, что это иностранные граждане "из-за восточной границы"

Их подозревают в деятельности в интересах внешней разведки против интересов Республики Польша, за эти действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Обвиняемые "работали" в Бяла-Подляске, Хелме, Медике, Пшемысле, Жешуве, Варшаве и других городах страны, считает следствие.

Напомним, что задержанные в Британии болгарские шпионы работали на агента спецслужб РФ.

Также сообщалось, что в Латвии суд вынес приговор экс-депутату Сейма, который шпионил в пользу России.