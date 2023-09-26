Задержанные в Британии болгарские шпионы работали на агента спецслужб России, — СМИ

По информации следствия, действия агентуры приносили вред интересам и безопасности Великобритании. Им предъявили обвинения.

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Арестованные в Великобритании болгарские шпионы работали на Яна Марсалека, который напрямую связан с российскими спецслужбами. Об этом сообщает издание The Insider.

26 сентября в Вестминстерском магистратском суде Великобритании 5 гражданам Болгарии предъявили обвинения. Их обвиняют в том, что в период с августа 2020 по февраль 2023 они собирали различную важную информацию для другой страны. Это приносило ущерб безопасности и интересам Лондона.

Помимо шпионства они также были замечены в более мелких преступлениях — владение поддельными документами.

Все эти несколько лет они жили и функционировали в Британии: Бизер Джамбазов работал водителем в больнице, Катрин Иванова лаборантом в клинике, Ваня Габерова косметологом.

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Следствие отмечает, что глава этой банды 45-летний Орлин Русев был завербован Яном Марсалеком — одним из самых разыскиваемых в мире мошенников, который ранее работал операционным директором немецкой платежной компании Wirecard.

В 2020 году он сбежал в Россию, а на следующий день после этого аудиторы заметили пропажу полутора миллиардов долларов со счета компании.

Также мужчина с 2015 году активно сотрудничал с российским спецслужбами и помогал разведке создавать ЧВК в африканских странах. В целом, на его плечах были и прочие деликатные поручения.

Марсалек и Русев вместе начали работать в 2014, после чего к ним присоединилось еще четыре гражданина Болгарии.

"Их обучили использованию шпионского оборудования и шифрованной связи, чтобы использовать это при слежке. Какую именно информацию болгары собирали для Марсалека, следствие еще не сообщило", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 сентября директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что численность российских шпионов в США остается "слишком большой", несмотря на все попытки их искоренить.

21 сентября сообщалось, что в Британии нескольких болгар подозревали в сборе данных для РФ.