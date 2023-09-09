След Москвы "непомерно большой": директор ФБР рассказал о количестве шпионов РФ в США

По словам Кристофера Рэя, сфера интересов агентов РФ расширяется. Россия также использует курьеров, которые работают без прямых контактов с агентурной сетью и действуют как посредники между агентами в шпионских операциях.

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8 сентября директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что численность российских шпионов в США остается "слишком большой", несмотря на все попытки их искоренить. Об этом сообщает издание The Hill.

"Традиционная российская угроза контрразведки остается заметной", — заявил Рэй во время мероприятия, проводившегося в Международном музее шпионажа в центральной части Вашингтона.

По его словам, след российской разведки, то есть российских офицеров разведки все еще заметен в США.

"Это то, на что мы постоянно натыкаемся, мы стараемся мешать им любыми возможными способами", — сказал он.

Руководитель ФБР отметил, что в последние годы Вашингтон добился значительных успехов в этом отношении, но все же упомянул о том, что в американском разведсообществе понимают, что след Москвы в США "непомерно большой", а сфера интересов этих лиц расширяется.

Тем, кому нужно напомнить, в чем заключаются интересы России, он посоветовал взглянуть на происходящее в Украине.

"Поэтому мы никогда не теряем из виду того обстоятельства, что это те же люди, которые связаны со всеми этими невообразимыми деяниями и агрессией в Украине", — отметил Рэй.

По его словам, Россия также использует курьеров (cut-outs), которые работают без прямых контактов с агентурной сетью и действуют как посредники между агентами в шпионских операциях. Он напомнил об Экторе Алехандро Кабрера-Фуэнтесе, мексиканце, которого власти США арестовали в 2020 года по подозрению в шпионаже в интересах Москвы.

Напомним, что в Великобритании задержали граждан Болгарии, которые шпионили в интересах России.

Также сообщалось, что швейцарские парламентарии потребовали от властей высылки шпионов.