"Угощали пирогами": в Британии задержали граждан Болгарии, которые шпионили на Россию, — СМИ

Во время обыска у подозреваемых нашли девять паспортов, с которыми они могли ездить по всей Европе. Правоохранители не сообщают, чем именно занимались потенциальные шпионы России в Британии.

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В Великобритании продолжается большое расследование в отношении пяти человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Трое потенциальных злоумышленников — граждане Болгарии, которым пока предъявили обвинения во владении поддельными документами. О деталях дела рассказали на портале BBC.

Указывается, что дело тянется с февраля 2023 года — тогда арестовали пять человек, которых подозревали в нарушении закона о государственной тайне. Трех из этой пятерки арестовало антитеррористическое отделение лондонской полиции. В сентябре они предстанут перед судом, который должен определить размер залога для возможного выхода из тюрьмы.

Три человека, о которых рассказывает BBC, это

45-летний Орлин Руссев (Orlin Roussev), проживавший в Грейт-Нармуте в Норфолке (город на побережье);

41-летний Бизер Джамбазов (Bizer Dzhambazov), который проживал в районе Харроу в северо-западной части Лондона;

31-летняя Кэтрин Иванова (Katrin Ivanova), которая жила в одном доме с Джамбазовым в Харроу.

Издание также опубликовало фотографии шпионов.

Orlin Roussev, Katrin Ivanova, Bizer Dzhambazov — возможные шпионы России в Британии — BBC Фото: BBC

Правоохранители сообщили, что у трое перечисленных лиц имели при себе поддельные документы 9 стран Европы: кроме Британии — паспорта Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии. Наряду с подозрением в нарушении закона о государственной тайне, им предъявлено обвинение в нарушении закона о документах, удостоверяющих личность.

В материале не указывается, за какой информацией охотились возможные шпионы. Однако публикует определенную информацию о них, полученную из открытых источников и благодаря общению с соседями.

Орлин Руссев переехал в Британию в 2009 году. Ранее он владел бизнесом, связанным с устройствами для разведки, которые перехватывали радиосигналы. Одна из компаний Руссева работала в России — об этом свидетельствуют данные из профиля LinkedIn, который изучили журналисты. Также в профиле указано, что мужчина некоторое время был советником министра энергетики Болгарии.

Бизер Джамбазов и Кэтрин Иванова жили вместе и изредка присоединилась к организации работы избирательных комиссий, которые создавало правительство Болгарии во время избирательных кампаний. Также они были членами общественной организации, которая помогала болгарам адаптироваться к жизни в Британии. Джамбазов работал водителем в больнице, Иванова — медсестрой в частной клинике.

Соседи, общаясь с BBC, отметили, что пара вела себя дружелюбно — угощала даже пирогами. Обыск в их доме длился несколько часов. Полиция работала в доме "больше недели", заверили свидетели.

В статье BBC также указано, что антитеррористическая полиция Британии начала тратить больше времени на угрозы, связанные с "государственными угрозами и шпионажем". Особое внимание уделяется возможным угрозам со стороны России.

Также издание напоминает о прошлых действиях российских спецслужб, которые свободно чувствовали себя в Британии. В частности, о покушении на убийство двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери — их пытались отравить веществом "Новичок" в 2018 году. В 2006 году россияне убили своего бывшего согражданина Александра Литвиненко — экс-разведчика отравили с помощью полония.

Напоминаем, накануне, 14 августа, из Молдовы депортировали 22-х дипломатов России и членов их семей. Причина депортации — подозрение в шпионаже за правительством страны. Ранее стало известно об обнаружении российских шпионов в Германии: они смогли пробраться в ведомство, которое занималось обороной и безопасностью.