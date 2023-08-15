После расследования о шпионаже: сотрудники посольства РФ покидают Молдову (видео)

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы заявил, что сокращение количества российских дипломатов направлено на то, чтобы в стране было меньше тех, кто "занимается дестабилизацией страны".

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Ряд дипломатов и сотрудников посольства Российской Федерации в Кишиневе покидают территорию Молдовы. Об этом пишет издание NewsMaker 14 августа.

Сообщается, что Кишинев оставили 22 дипломата и 23 представителя технического персонала посольства РФ. Соответствующее решение было принято министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.

Упомянутые граждане России были доставлены в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. Ранее посольство РФ в Кишиневе объявило, что приостанавливает работу консульского отдела с 5 августа "по техническим причинам".

В публикации также упоминается о том, что МИДЕИ вызвало посла РФ в Молдове Олега Васнецова после обнародования журналистского расследования о вероятной слежке российских спецслужб за высокопоставленными лицами в Кишиневе при помощи оборудования на крыше посольства России.

Глава МИДЕИ Нику Попеску заявил о необходимости сократить количество российских дипломатов, аккредитованных в Молдове. По его словам, дипломатические ведомства не должны подрывать стабильность в стране.

"Это делается для того, чтобы в Молдове было меньше лиц, занимающихся дестабилизацией страны", — объяснил министр.

Издание Realitatea.md опубликовало видео, на котором видно, как сотрудники российского посольства покидают Кишинев.

Сотрудники посольства РФ покидают Кишинев

Шпионаж спецслужб РФ в Молдове: что известно

Издание The Insider 24 июля опубликовало расследование о слежке российских спецслужб за официальными лицами в Молдове при помощи ряда приспособлений. Сообщалось, что на крыше посольства РФ в Кишиневе с каждым годом увеличивается количество передающих устройств и спутниковых тарелок.

Журналисты выяснили, что личности, периодические появляющиеся на крыше посольства, являются офицерами связи из ГРУ и СВР, связанными с хакерскими группировками, которые взламывали почту Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

Крыша посольства РФ в Молдове Фото: The Insider

Вскоре после публикации расследования, 26 июля, Молдавское правительство объявило о сокращении количества аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников в посольстве РФ с 84 до 25.

Руководитель представительства Европейского Союза в Молдове 27 июля сделал фото на крыше здания, где расположена дипломатическая миссия, высмеяв российских дипломатов в Кишиневе. Он продемонстрировал, что на крыше представительства ЕС нет ни одной тарелки