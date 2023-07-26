В ответ на шпионаж: Молдова высылает более полусотни российских дипломатов

Правительство Молдовы выяснило, что спецслужбы РФ следят за ними с помощью антенн на крыше посольства. В ответ на это почти 60 российских дипломатов было выслано из страны.

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Молдавское правительство объявило о сокращении количества аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников, работающих в посольстве Российской Федерации в Кишиневе. По новому решению, их число будет уменьшено с 84 до 25. Об этом сообщил премьер-министр Дорин Речан Даниэль Водэ во время брифинга, сообщает Deschide.MD.

По заявлению представителя правительства, количество дипломатических должностей в посольстве Российской Федерации в Кишиневе сокращено до 10, в то время как количество технических сотрудников сокращено до 15. Это решение привело к общему уменьшению численности персонала посольства до 25 человек.

"Это было принципиальное решение, о котором кишиневские власти сообщили представителю Российской Федерации сегодня утром в Министерстве иностранных дел", — заявил он.

Этот шаг стал ответом на расследование Jurnal TV и The Insider, где говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки. Как оказалось, на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.

После сокращения численности персонала российского посольства в Кишиневе, Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения относительно действий российских спецслужб на территории Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что спецслужбы страны осведомлены о произошедшей ситуации и обещала, что власти предложат "решение этой проблемы". Помимо этого, глава МИД Молдовы Нику Попеску объявил о своих планах сократить численность персонала российского посольства в Кишиневе в ответ на произошедшее.

Напомним, что по материалам расследования сотрудников СБУ, суд признал 7 российских депутатов виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил их к 15 годам лишения свободы.