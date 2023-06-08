Дали добро на вторжение РФ: суд приговорил 7 российских депутатов к 15 годам тюрьмы

По информации СБУ, результаты голосования указанных политиков Москва использовала в качестве формального повода для развязывания полномасштабного вторжения РФ в Украину

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По материалам расследования сотрудников СБУ, суд признал 7 российских депутатов виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил их к 15 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 8 июня сообщает пресс-служба СБУ.

Вторжение РФ в Украину — с чего все началось

По информации ведомства, российские политики из Госдумы РФ поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей от 15 февраля 2022 года.

Буквально через несколько дней эти же депутаты проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

Сотрудники СБУ в Винницкой и Ивано-Франковской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры, собрали все улики, подтверждающие, что действия данных представителей российской власти Москва использовала в качестве формального повода для развязывания полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Суд признал их виновными по по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им по 15 лет лишения свободы.

"Поскольку осужденные находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", — указано в сообщении ведомства.

Список осужденных депутатов Госдумы РФ:

Авксентьева Сардана Владимировна;

Алехин Андрей Анатольевич;

Аммосов Петр Револьдович;

Ананских Игорь Александрович;

Власов Василий Максимович;

Гартунг Валерий Карлович;

Горохов Андрей Юрьевич.

Напомним, в середине мая стало известно, что басманный районный суд Москвы заочно арестовал режиссера, сценариста и актера Ивана Вырыпаева и продюсера Александра Роднянского по делам о "фейках" про российскую армию.

Также напомним, 17 марта Международный уголовный суд принял решение о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконным перемещением детей из Украины.