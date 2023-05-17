Суд РФ заочно арестовал основателя телеканала "1+1" Роднянского

Судебные заседания по избранию меры пресечения проходили еще 27 апреля. Сам Александр Роднянский, сын которого является советником президента Владимира Зеленского, был внесен в реестр "иноагентов" осенью прошлого года.

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал режиссера, сценариста и актера Ивана Вырыпаева и продюсера Александра Роднянского по делам о "фейках" про российскую армию. Информация об этом появилась в конце апреля на официальном интернет-ресурсе районного суда Москвы.

Известно, что оба заседания суда по избранию меры пресечения проходили 27 апреля. Также известно, что 28 апреля 2023 года арест Александра Роднянского был обжалован.

Решение же о заочном аресте и объявлении в федеральный розыск режиссера Ивана Вырыпаева, который поддерживает сторону Украины в войне с РФ, вступило в силу 3 мая. На сайте суда не указаны подробности уголовных дел.

Вырыпаева объявили в розыск Фото: gorsud.ru

Позиция Александра Роднянского по Украине

Известно, что еще в октябре 2022 года Минюст РФ внес продюсера Александра Роднянского в реестр "иноагентов" за то, что известный продюсер неоднократно высказывался против войны в Украине.

Продюсер родом из Киева и основатель одного из крупнейших украинских телеканалов "1+1", созданного в 1995 году, до начала полномасштабного вторжения РФ проживал в Москве, однако 25 февраля 2022 года он выехал из столицы РФ и вернулся в медиапространство чтобы высказать свою позицию: нет войне!

Что сильно отличается сейчас от его мнений о том, что "Присоединение Крыма было неизбежно", которые Роднянский высказывал в интервью после 2014 года.

Известно, что в октябре 2019 года 34-летний на тот момент Александр Роднянский (младший) — сын продюсера и основателя телеканала "1+1" Александра Роднянского был назначен на пост главного экономического советника в правительстве Украины.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что загадочным возлюбленным бывшей солистки группы "ВиаГра" Миши Романовой оказался сын известного продюсера Александра Роднянского, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам — Алекс Роднянский.