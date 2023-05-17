Суд РФ заочно заарештував засновника телеканалу "1+1" Роднянського

Судові засідання щодо обрання запобіжного заходу проходили ще 27 квітня. Сам Олександр Роднянський, син якого є радником президента Володимира Зеленського, був внесений до реєстру "іноагентів" восени минулого року.

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Басманний районний суд Москви заочно заарештував режисера, сценариста та актора Івана Вирипаєва та продюсера Олександра Роднянського у справах про "фейки" про російську армію. Інформація про це з'явилася наприкінці квітня на офіційному інтернет-ресурсі районного суду Москви.

Відомо, що обидва засідання суду щодо обрання запобіжного заходу проходили 27 квітня. Також відомо, що 28 квітня 2023 року арешт Олександра Роднянського було оскаржено.

Рішення ж про заочний арешт та оголошення у федеральний розшук режисера Івана Вирипаєва, який підтримує бік України у війні з РФ, набуло чинності 3 травня. На сайті суду не були опубліковані подробиці кримінальних справ.

Вирипаєва оголосили у розшук Фото: gorsud.ru

Позиція Олександра Роднянського щодо України

Відомо, що ще у жовтні 2022 року Мін'юст РФ вніс продюсера Олександра Роднянського до реєстру "іноагентів" за те, що відомий продюсер неодноразово висловлювався проти війни в Україні.

Продюсер родом з Києва та засновник одного з найбільших українських телеканалів "1+1", створеного в 1995 році, до початку повномасштабного вторгнення РФ проживав у Москві, проте 25 лютого 2022 року він виїхав зі столиці РФ і повернувся до медіапростору, щоб висловити свою позицію: ні війні!

Його позиція зараз дуже відрізняється від його думок про те, що "Приєднання Криму було неминуче", які Роднянський висловлював в інтерв'ю після 2014 року.

Відомо, що у жовтні 2019 року 34-річного на той момент Олександра Роднянського (молодшого) — сина продюсера та засновника телеканалу "1+1" Олександра Роднянського було призначено на посаду головного економічного радника в уряді України.

Нагадаємо, у квітні 2023 року стало відомо, що загадковим коханим колишньої солістки групи "ВіаГра" Міші Романової виявився син відомого продюсера Олександра Роднянського, радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань — Алекс Роднянський.