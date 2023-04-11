Радник Зеленського виявився таємничим коханим екс-"ВіаГри" Романової, – ЗМІ

Журналістам вдалося розкрити інтригу, попри те, що співачка тривалий час приховувала обличчя свого бойфренда, фото з яким часто публікувала у соцмережах.

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Загадковим коханим колишньої солістки групи "ВіаГра" Міши Романової виявився син відомого продюсера Олександра Роднянського, радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Алекс Роднянський, пише ТаблоID, посилаючись на власні джерела.

Алекс Роднянський в тому ж худий, що і на фото Романової Фото: ТаблоID

У соцмережах співачка неодноразово публікувала спільні фото з таємничим чоловіком, ретельно приховуючи його обличчя, тим самим змушуючи шанувальників мучитися у здогадах.

"Я готова кричати на весь світ про те, що в мене найкращий коханий у світі. Саме ти радуєш мене день у день, саме ти надаєш мені сил, коли здається, що гірше бути не може. Я ніколи не втомлюся дякувати цьому життю за тебе, тому що ти – мій найкращий подарунок", – якось написала вона.

У новорічні свята вона також розпалила цікавість підписників фото з обручкою з синім каменем та прозорими натяками. Вона ще більше посилила інтригу, відмовившись відповідати на запитання своїх фоловерів.

Раніше Оля Полякова прокоментувала 16-річну різницю у віці зі своїм чоловіком бізнесменом Вадимом Буряковським. Попри те, що багато хто пророкував швидке розлучення, пара разом вже 20 років.

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