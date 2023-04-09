Оля Полякова прокоментувала значну різницю у віці зі своїм чоловіком (відео)

Між артисткою та її обранцем 16 років різниці. Наразі вони виховують двох спільних дітей.

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44-річна українська співачка Оля Полякова прокоментувала значну річницю у віці зі своїм чоловіком. Про доленосні рішення вони з Машею Єфросиніною говорили в новому випуску шоу "Дорослі дівчата".

Виконавиця пригадала, як виходила заміж у 23 роки. У той час її коханому було близько сорока. Оточення чоловіка Полякової, бізнесмена Вадима Буряковського, відмовляло його від весілля та переконувало, що його молода обраниця кине його згодом.

"Зараз всі ці люди, вони просто шоковані, що ми вже 20 років живемо. Він тоді мені сказав цю фразу: "Щастя вартує кожної секунди". Коли він тоді в це пірнав, будучи 40-річним чоловіком. Я лише сьогодні розумію, що таке 40 років, це нічого! … 23-річна дівчина, в яку він просто закохався. Йому було усе рівно, хай вона його роздягне, нехай вона його збанкрутує, нехай вона забере все, але дасть йому те щастя, яке він відчував", — відверто розповіла мама двох.

До того ж, співачка згадала історію своєї подруги, яка, будучи заміжньою, закохалася в молодшого на 15 років чоловіка. Жінка також обрала щастя і ризикнула, пірнувши в нову історію кохання.

Оля Полякова пригадала початок стосунків зі своїм чоловіком

Наразі українська артистка та її обранець виховують двох спільних дітей — Машу та Алісу. Обидві спадкоємиці Полякової наразі живуть та навчаються за кордоном.

Оля Полякова з доньками Фото: Instagram polyakovamusic

Нагадаємо, Оля Полякова прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком.

Також Фокус писав про хейт в сторону доньки Олі Полякової та реакцію співачки на це.