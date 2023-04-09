Оля Полякова прокомментировала значительную разницу в возрасте со своим мужем (видео)

Между артисткой и ее избранником 16 лет разницы. Сейчас они воспитывают двух общих детей.

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44-летняя украинская певица Оля Полякова прокомментировала значительную разницу в возрасте со своим мужем. О судьбоносных решениях они с Машей Ефросининой говорили в новом выпуске шоу "Взрослые девочки".

Исполнительница вспомнила, как выходила замуж в 23 года. В то время ее возлюбленному было около сорока. Окружение мужа Поляковой, бизнесмена Вадима Буряковского, отказывало его от свадьбы и убеждало, что молодая избранница бросит его впоследствии.

"Сейчас все эти люди, они просто шокированы, что мы уже 20 лет живем. Он тогда мне сказал эту фразу: "Счастье стоит каждой секунды". Когда он тогда в это нырял, будучи 40-летним мужчиной. Я только сегодня понимаю, что такое 40 лет, это ничего!… 23-летняя девушка, в которую он просто влюбился. Ему было все равно, пусть она его разденет, пусть она его обанкротит, пусть она отнимет все, но даст ему то счастье, которое он испытывал", — откровенно рассказала мама двоих.

К тому же, певица вспомнила историю своей подруги, которая, будучи замужем, влюбилась в младшего на 15 лет мужчину. Женщина также выбрала счастье и рискнула, нырнув в новую историю любви.

Оля Полякова вспомнила о начале отношений со своим мужем

Сейчас украинская артистка и ее избранник воспитывают двух общих детей — Машу и Алису. Обе наследницы Поляковой живут и учатся за границей.

Оля Полякова с дочками Фото: Instagram polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова прокомментировала слухи о разводе с мужем.

Также Фокус писал о хейте в сторону дочери Оли Поляковой и реакции певицы на это.