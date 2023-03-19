Полякова защитила дочь: "10 миллионов выехали, а хейтят мою Машу" (видео)

Старшую дочь Ольги Поляковой затравили из-за публикации в Instagram фото из Парижа. Певица не стала молчать.

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Популярная украинская певица Ольга Полякова ответила хейтерам, которые затравили ее дочь за то, что та отметила день рождения в Париже. В защиту своей дочери Полякова высказалась во время интервью YouTube-каналу RAMINA.

"А моя 17-летняя дочь наверное должна была взять ружье и пойти стрелять о*ков на фронт?! Это ребенок! А детям нечего на войне делать! Это моя позиция. Нельзя хейтить и за то, что вывезли детей. 10 миллионов людей выехали, а хейтят только мою Машу? Что это такое?" — возмущенно заявила певица.

Заявление Ольги Поляковой. Смотреть с 1:30:00

Во время интервью Полякова призвала комментаторов вспомнить о том, что моральные травмы получают как дети, которые слышат воздушную тревогу, свист ракет и взрывы, оставаясь в Украине, так и дети, которые вынуждены были покинуть родной дом.

"Дети, которые выехали из страны, они очень травмированные. Конечно и те дети, которые остаются здесь под бомбами, — тоже. Мои дети также периодически бывают в Украине и сидят в бомбоубежище и ночуют в подвале. Они уже знают, где летит дрон, где летит ракета, где работает ПВО. Мои дети, они такие же, как и другие дети", — объяснила Полякова.

Те самые кадры, из-за которых девушка подверглась травле Фото: instagram//mashapolyakova

По словам Поляковой, бойфренд ее дочери купил билеты и отвез ее в Париж, чтобы сделать подарок. Причем молодые люди проживали в обычном трехзвездочном отеле.

"Я ей говорю: "Почему ты не сняла это? Почему не сняла, что вы не во дворце арендовали апартаменты? Покажи как есть. Может они не будут так хейтить? А с другой стороны: почему она должна оправдываться? Потому что она ребенок? Потому что она поехала за границу учиться?" — поделилась певица.

Из-за чего разгорелось осуждение

3 марта Мария Полякова отпраздновала свое 18-летие в Париже вместе со своим молодым человеком. Не ожидая негатива, девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографиями из поездки.

"Ну вот и 18 лет. Когда началась война, мне было 16, и тогда мой мир перевернулся, как и у всех украинцев. Желать сегодня можно только одного — и это победы. Я никогда не думала, что буду праздновать свой праздник без родителей, не дома, не в своей стране, но это так. Никогда не могла подумать, что буду студентом в Англии и жить в лондонском общежитии, и никогда не думала, что буду так скучать по дому, по своей родине", — написала Маша Полякова в Instagram.

Комментаторы в сети не оставили пост без внимания, после чего Мария подверглась очень жестокой травле в интернете.

Напомним, в 2022 году Ольга Полякова впервые прокомментировала слухи о разводе со своим мужем, в браке с которым живет около 18 лет.

В июле 2022 года стало известно, что Полякова вернулась вместе с двумя дочками в Украину, после того, как в связи с началом полномасштабной войны выезжала к своей подруге во Францию.