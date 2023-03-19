Полякова захистила дочку: "10 мільйонів виїхали, а хейтять мою Машу" (відео)

Старшу дочку Ольги Полякової зацькували через публікацію в Instagram фото з Парижа. Співачка змовчала.

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Популярна українська співачка Ольга Полякова відповіла хейтерам, які зацькували її дочку за те, що та відзначила день народження в Парижі. На захист своєї доньки Полякова висловилася під час інтерв'ю YouTube каналу RAMINA.

"А моя 17-річна дочка напевно мала взяти рушницю та піти стріляти о*ків на фронт?! Це дитина! А дітям нема чого на війні робити! Це моя позиція. Не можна хейтити й за те, що вивезли дітей. 10 мільйонів людей виїхали, а хейтять тільки мою Машу? Що це таке?" — обурено заявила співачка.

Заява Ольги Полякової. Дивитися з 1:30:00

Під час інтерв'ю Полякова закликала коментаторів згадати про те, що моральні травми дістають як дітей, які чують повітряну тривогу, свист ракет і вибухи, залишаючись в Україні, так і дітией, які змушені були залишити рідну домівку.

"Діти, які виїхали з країни, вони дуже травмовані. Звичайно, і ті діти, які залишаються тут під бомбами, — теж. Мої діти також періодично бувають в Україні та сидять у бомбосховищі й ночують у підвалі. Вони вже знають, де летить дрон, де летить ракета, де працює ППО. Мої діти, вони такі самі, як інші діти", — пояснила Полякова.

Ті самі кадри, через які дівчина зазнала цькувань Фото: instagram//mashapolyakova

За словами Полякової, бойфренд її дочки купив квитки та відвіз її в Париж, щоб зробити подарунок. До того ж молоді люди проживали у звичайному тризірковому готелі.

"Я їй говорю: "Чому ти не зняла це? Чому не зняла, що ви не в палаці орендували апартаменти? Покажи як є. Може, вони не будуть так хейтити?" А з іншого боку, чому вона має виправдовуватися? Тому що вона дитина? Бо вона поїхала за кордон вчитися?” — поділилася співачка.

Через що розгорілося засудження

3 березня Марія Полякова відсвяткувала своє 18-річчя в Парижі разом зі своїм хлопцем. Не чекаючи негативу, дівчина поділилася зі своїми підписниками в Instagram фотографіями з поїздки.

"Ну от і 18 років. Коли почалася війна, мені було 16, і тоді мій світ перекинувся, як і в усіх українців. Бажати сьогодні можна тільки одного — і це перемоги. Я ніколи не думала, що святкуватиму своє свято без батьків, не вдома, не у своїй країні, але це так. Ніколи не могла подумати, що буду студентом в Англії та житиму в лондонському гуртожитку, і ніколи не думала, що так сумуватиму за домом, за своєю батьківщиною", — написала Маша Полякова в Instagram.

Коментатори в мережі не залишили пост без уваги, після чого Марія зазнала дуже жорстокого цькування в інтернеті.

Нагадаємо, 2022 року Ольга Полякова вперше прокоментувала чутки про розлучення зі своїм чоловіком, у шлюбі з яким живе близько 18 років.

У липні 2022 року стало відомо, що Полякова повернулася разом із двома доньками в Україну після того, як у зв'язку з початком повномасштабної війни виїжджала до своєї подруги у Францію.