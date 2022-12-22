Оля Полякова прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком

Артистка більшість свого часу наразі проводить за кордоном.

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Українська співачка Оля Полякова вперше прокоментувала чутки про розлучення зі своїм чоловіком. Артистка висловилася у програмі "Дорослі дівчатка" з Машею Єфросініною.

За словами зірки сцени, не лише її, а й чоловіка часто запитують про ймовірне розлучення пари. Втім, Полякова не розуміє, звідки "ростуть ноги" у цих домислів, адже вона не збирається розлучатися з бізнесменом Вадимом, у шлюбі з яким живе близько 18 років.

"Хтось пустив ці чутки. Я не розлучаюся з Вадиком. Якщо ми й могли якісь стосунки ще з'ясовувати до війни, то зараз ми в такій… Нас війна скріпила. Хоч ми і перебуваємо на відстані, але зараз ми спілкуємося набагато більше, ніж ми спілкувалися до війни. Тому що, принаймні, ми хоча б зідзвонюємося декілька разів на день, чого не було. Якщо я їхала на гастролі, то я могла три дні не телефонувати", — зізналася українська співачка.

[ + – ] Оля Полякова відповіла на чутки про її ймовірне розлучення з чоловіком

Також знаменитість додала, що наразі кожного дня говорить з чоловіком по телефону, адже вони вирішують низку побутових питань. Їхні діти, Аліса та Маша, навчаються за кордоном. Сама ж Оля Полякова на момент зйомки шоу перебувала у Грузії, де брала участь в "Танцях з зірками".

[ + – ] Оля Полякова з доньками Фото: Instagram polyakovamusic

Нагадаємо, Оля Полякова свого часу приворожила хлопця, який їй подобався.

Також Фокус писав про відвідини Олею Поляковою з доньками похорону королеви Великобританії Єлизавети ІІ.