"Історична подія". Оля Полякова сходила з доньками на похорон королеви Єлизавети

Артистка зізналася, що дивилася серіал про королівську родину Великобританії.

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43-річна українська співачка та акторка Оля Полякова з доньками відвідала похорон королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Про це знаменитість розповіла у "Сніданку з 1+1".

"Це така історична подія, 70 років правління Єлизавети ІІ. Без перебільшення – епоха, ми з дівчатками дивилися серіал про королівську родину, тому вирішили відвідати", — зізналася зірка, яка наразі перебуває з дітьми у столиці Великобританії.

За словами співачки, її старша донька Марія вступила у 2022 до BMus — одного з найпрестижніших музичних закладів королівства. А 10-річна донька Аліса навчатиметься у школі з повним освітнім циклом.

"Аліса ніколи не хотіла навчатись за кордоном. Але війна вирішила інакше. І я дуже хотіла б звернутися до українських матерів у гарячих точках, там, де справді летять бомби. Я вас прошу, дівчатка, вивозіть дітей кудись" — закликала мама двох, додавши, що за кордоном приймають та допомагають українським школярам та студентам.

[ + – ] Доньки Олі Полякової з батьком

Нагадаємо, Оля Полякова намагалася використати свою популярність, аби вивезти чоловіка з України.

Також Фокус писав про ритуал прощання Олі Полякової з "російським світом" — артистка публічно спалила свій кокошник.