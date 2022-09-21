"Историческое событие". Оля Полякова сходила с дочками на похороны королевы Елизаветы

Артистка призналась, что смотрела сериал о королевской семье Великобритании.

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43-летняя украинская певица и актриса Оля Полякова с дочками посетила похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом знаменитость рассказала в "Сніданок з 1+1".

"Это такое историческое событие, 70 лет правления Елизаветы II. Без преувеличения — эпоха, мы с девочками смотрели сериал о королевской семье, поэтому решили посетить", — призналась звезда, которая сейчас находится с детьми в столице Великобритании.

По словам певицы, ее старшая дочь Мария вступила в 2022 в BMus — одно из самых престижных музыкальных заведений королевства. А 10-летняя дочь Алиса будет учиться в школе с полным образовательным циклом.

"Алиса никогда не хотела учиться за границей. Но война решила иначе. И я очень хотела бы обратиться к украинским матерям в горячих точках, там, где действительно летят бомбы. Я вас прошу, девочки, вывозите детей куда-то" — призвала мама двоих, добавив, что за границей принимают и помогают украинским школьникам и студентам.

[ + – ] Дочери Оли Поляковой с отцом

Напомним, Оля Полякова пыталась использовать свою популярность, чтобы вывезти мужа из Украины.

Также Фокус писал о ритуале прощания Оли Поляковой с "русским миром" — артистка публично сожгла свой кокошник.