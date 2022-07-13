"Плакала". Оля Полякова пыталась вывезти своего мужа из Украины

Знаменитость планировала использовать свою популярность.

Украинская певица Оля Полякова призналась, как пыталась вывезти своего мужа за границу.

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По словам артистки, она планировала использовать свою популярность и звездность перед пограничниками, хотя муж Вадим и не собирался уезжать из Украины.

"Мой муж и не собирался ехать, но мы когда подъехали к границе, я подумала: может, сейчас воспользуюсь своей звездностью. Я подошла и спросила: "Может, вы выпустите моего мужа, у меня двое детей". Плакала. Меня обняли, погладили по голове и ответили: "Прощайтесь". И мы попрощались", — призналась 43-летняя украинская певица.

В частности, Полякова рассказала о том, как встретилась с мужем Вадимом после длительной разлуки.

"Когда я приехала домой, муж окружил меня заботой. И я посмотрела на это все и сказала: Зачем мне эта Европа? Дома мне лучше всего. Через час мы уже спорили и ссорились. И он сказал, как же он по этому соскучился", — добавила знаменитость.

[ + – ] Оля Полякова рассказала о том, как пыталась вывезти мужа за границу

"Мои дети не видели папу уже 100 дней…. Но они знают что он есть у них, любит их, и очень ждут встречи. Папа — для меня существо метафизическое, я знаю, что он должен быть любящим и надежным, нежным и сильным, и всегда быть готовым на все ради своих детей…", — писала Оля Полякова в своем Instagram в период, когда находилась с двумя дочерьми за границей.

Как известно, украинскую певицу вместе с детьми приютила в своем доме во Франции подруга Поляковой Ника Белоцерковская — российская блогер и журналистка.

[ + – ] Муж Ольги Поляковой Вадим

Напомним, у подруги Оли Поляковой, приютившей артистку с детьми, арестовали имущество в РФ.

Также Фокус писал о возвращении Оли Поляковой в Украину.