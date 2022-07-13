"Плакала". Оля Полякова пыталась вывезти своего мужа из Украины
Знаменитость планировала использовать свою популярность.
Украинская певица Оля Полякова призналась, как пыталась вывезти своего мужа за границу.
По словам артистки, она планировала использовать свою популярность и звездность перед пограничниками, хотя муж Вадим и не собирался уезжать из Украины.
"Мой муж и не собирался ехать, но мы когда подъехали к границе, я подумала: может, сейчас воспользуюсь своей звездностью. Я подошла и спросила: "Может, вы выпустите моего мужа, у меня двое детей". Плакала. Меня обняли, погладили по голове и ответили: "Прощайтесь". И мы попрощались", — призналась 43-летняя украинская певица.
В частности, Полякова рассказала о том, как встретилась с мужем Вадимом после длительной разлуки.
"Когда я приехала домой, муж окружил меня заботой. И я посмотрела на это все и сказала: Зачем мне эта Европа? Дома мне лучше всего. Через час мы уже спорили и ссорились. И он сказал, как же он по этому соскучился", — добавила знаменитость.
"Мои дети не видели папу уже 100 дней…. Но они знают что он есть у них, любит их, и очень ждут встречи. Папа — для меня существо метафизическое, я знаю, что он должен быть любящим и надежным, нежным и сильным, и всегда быть готовым на все ради своих детей…", — писала Оля Полякова в своем Instagram в период, когда находилась с двумя дочерьми за границей.
Как известно, украинскую певицу вместе с детьми приютила в своем доме во Франции подруга Поляковой Ника Белоцерковская — российская блогер и журналистка.
Напомним, у подруги Оли Поляковой, приютившей артистку с детьми, арестовали имущество в РФ.
Также Фокус писал о возвращении Оли Поляковой в Украину.