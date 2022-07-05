В апреле 2022 знаменитость уехала за границу вместе со своими детьми.

Украинская певица Оля Полякова вернулась в Украину. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

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По дороге домой знаменитости пришлось выстоять длинную очередь на границе с Украиной, ведь многие люди возвращаются, несмотря на продолжение войны и обстрелов в городах.

В апреле 2022 Полякова вместе с двумя дочками, Машей и Алисой, выехала из Украины в более безопасное место. Во Франции певицу приняла ее хорошая подруга Ника Белоцерковская – российская журналистка и блогер. Они вместе жили некоторое время на вилле на Лазурном побережье.

[ + – ] Оля Полякова дала ряд благотворительных концертов за границей

Однако даже за границей Оля Полякова активно воевала на культурном фронте. Она дала ряд благотворительных концертов в Европе и США, деньги с которых пошли на помощь Украине.

После нескольких месяцев за границей артистка решила вернуться домой, где ее ждал накрытый стол с зеленым борщом и разными вкусностями.

[ + – ] Олю Полякову приняла за границей ее подруга Ника Белоцерковская

"Я в Украине", — лаконично подписала кадры из дома Оля Полякова.

Напомним, певица Оля Полякова неожиданно заявила, что ее мама – графиня.

Также Фокус писал о проблемах с имуществом Ники Белоцерковской. У уроженки Одессы конфискуют имущество в РФ.