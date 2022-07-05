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Оля Полякова вернулась в Украину

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Фото: polyakovamusic | Оля Полякова

В апреле 2022 знаменитость уехала за границу вместе со своими детьми.

Украинская певица Оля Полякова вернулась в Украину. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

По дороге домой знаменитости пришлось выстоять длинную очередь на границе с Украиной, ведь многие люди возвращаются, несмотря на продолжение войны и обстрелов в городах.

В апреле 2022 Полякова вместе с двумя дочками, Машей и Алисой, выехала из Украины в более безопасное место. Во Франции певицу приняла ее хорошая подруга Ника Белоцерковская – российская журналистка и блогер. Они вместе жили некоторое время на вилле на Лазурном побережье.

Оля Полякова дала ряд благотворительных концертов за границей

Однако даже за границей Оля Полякова активно воевала на культурном фронте. Она дала ряд благотворительных концертов в Европе и США, деньги с которых пошли на помощь Украине.

После нескольких месяцев за границей артистка решила вернуться домой, где ее ждал накрытый стол с зеленым борщом и разными вкусностями.

Олю Полякову приняла за границей ее подруга Ника Белоцерковская

"Я в Украине", — лаконично подписала кадры из дома Оля Полякова.

Напомним, певица Оля Полякова неожиданно заявила, что ее мама – графиня.

Также Фокус писал о проблемах с имуществом Ники Белоцерковской. У уроженки Одессы конфискуют имущество в РФ.