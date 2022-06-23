"Моя мама графиня". Певица Оля Полякова сделала неожиданное признание

Полякова рассказала о своих взаимоотношениях с матерью Маше Ефросининой

В программе "Взрослые девочки", которую Маша Ефросинина и Оля Полякова ведут вместе, певица рассказала о сложных взаимоотношениях с матерью.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Оля Полякова рассказала, что сейчас, во время войны с Россией, многие были вынуждены жить вместе со своими матерями и бабушками, чего не происходило с тех пор, когда дети выросли и стали жить отдельно.

[ + – ] Оля Полякова с мамой и дочками Фото: Instagram polyakovamusic

И взрослым женщинам бывает сложно вместе с мамами, ведь они привыкли к самостоятельной жизни. Оля напомнила, что сейчас она сама живет с матерью и своими двумя дочерями, ведь ее муж остался в Украине.

"С моей мамой сложно жить", — призналась певица. Ранее она рассказывала, что "ее мать — графиня" и она должна была родить "уникального ребенка".

"В своей голове она родила меня в Букингемском дворце и всю жизнь мне говорила: "Оля будь леди". Фразу эту я ненавидела и леди быть не собиралась. И весь мой характер сформировался в противовес этой фразе. Я хотела, чтобы меня воспринимали такой, как я есть", — рассказала Полякова.

[ + – ] Оля Полякова с мамой Фото: Instagram polyakovamusic [ + – ] Оля Полякова с мамой Фото: Instagram polyakovamusic

Она рассказала, что у нее с матерью всегда были близкие отношения, но даже когда она ее хвалила, то всегда добавляла "но".

Полякова пожаловалась, что когда поделилась в соцсетях видео, в котором рассказала о том, что ее 10 лет "ждало" кресло шоу "Голос", мама отправила ей сообщение в котором поздравила с достижением, но отметила, что она неправильно поставила ударение в слове "ждало".

"Я всегда хотела похвалы, без "но", — призналась Полякова и рассказала, что все же немного работала с психотерапевтом, обсуждая с ним свои детские проблемы.

[ + – ] Программа Оли Поляковой и Маши Ефросининой

Оля Полякова рассказала, что в телефонной книге мама у нее записана, как "Маман" и призналась, что не всегда берет трубку, когда она звонит, потому что та звонит слишком часто и пытается контролировать. Причем сама она это называет не контролем, а "вниманием и заботой".

Напомним, из Украины с дочками Оля Полякова уехала в Прованс к известному блогеру Нике Белоцерковской. Находясь у нее в гостях, Полякова дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о первых днях войны с РФ. Сейчас певица ездит с концертами, собирая деньги на благотворительность.