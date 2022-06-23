"Моя мама графиня". Співачка Оля Полякова зробила несподіване зізнання

Полякова розповіла про свої стосунки з матір'ю Маші Єфросиніній.

У програмі "Дорослі дівчатка", яку Маша Єфросиніна й Оля Полякова ведуть разом, співачка розповіла про складні стосунки з матір'ю.

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Оля Полякова розповіла, що зараз, під час війни з Росією, багато хто був змушений жити разом зі своїми матерями та бабусями, чого не відбувалося з того часу, коли діти виросли та стали жити окремо.

[ + – ] Оля Полякова з мамою та доньками Фото: Instagram polyakovamusic

І дорослим жінкам буває складно разом із мамами, адже вони звикли до самостійного життя. Оля нагадала, що зараз вона сама живе з матір'ю та своїми двома доньками, адже її чоловік залишився в Україні.

"Із моєю мамою складно жити", — зізналася співачка. Раніше вона розповідала, що "її мати — графиня" і вона мала народити "унікальну дитину".

"У своїй голові вона народила мене в Букінгемському палаці та все життя мені говорила: "Олю, будь леді". Фразу цю я ненавиділа та леді бути не збиралася. І весь мій характер сформувався на противагу цій фразі. Я хотіла, щоб мене сприймали такою, як я є", — розповіла Полякова.

[ + – ] Оля Полякова з мамою Фото: Instagram polyakovamusic [ + – ] Оля Полякова з мамою Фото: Instagram polyakovamusic

Вона розповіла, що вона з матір'ю завжди мала близькі стосунки, але навіть коли вона її хвалила, то завжди додавала "але".

Полякова поскаржилася, що коли поділилася в соцмережах відео, в якому розповіла про те, що її 10 років "чекало" крісло шоу "Голос", мама відправила їй повідомлення, в якому привітала з досягненням, але зазначила, що вона неправильно наголосила на слові "чекало".

"Я завжди хотіла похвали, без "але", — зізналася Полякова та розповіла, що все ж таки трохи працювала з психотерапевтом, обговорюючи з ним свої дитячі проблеми.

[ + – ] Програма Олі Полякової та Маші Єфросиніної

Оля Полякова розповіла, що в телефонній книзі мама у неї записана як "Маман" і зізналася, що не завжди бере слухавку, коли вона дзвонить, бо та дзвонить надто часто й намагається контролювати. Причому сама вона це називає не контролем, а "увагою і турботою".

Нагадаємо, з України з доньками Оля Полякова поїхала в Прованс до відомого блогерки Ніки Білоцерківської. Перебуваючи в неї в гостях, Полякова дала інтерв'ю Ксенії Собчак, у якому розповіла про перші дні війни з РФ. Зараз співачка їздить із концертами, збираючи гроші на благодійність.