Олю Полякову прихистила подруга Ксенії Собчак

Відома українська співачка з початку вторгнення ЗС РФ підтримувала ЗСУ, часто записувала ролики для соцмереж, але той факт, що вона опинилася на віллі у Провансі, став сюрпризом

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Днями в ефір вийшло інтерв'ю Ксенії Собчак та її близької подруги Ніки Білоцерковської. Свого часу Ніка прославилася, як кулінарна блогерка та авторка книг із рецептами.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

З початку війни в Україні вона виступала проти дій РФ і у відповідь на коментарі недоброзичливців наголошувала на тому, що допомагає біженцям, зокрема, дала притулок кільком сім'ям на своїй віллі на півдні Франції.

А коли Собчак приїхала до Провансу брати інтерв'ю у Білоцерківської, то з'ясувалося, що Оля Полякова одна з її гостей, і мешкає на її віллі з доньками.

[ + – ] Оля Полякова та Ксенія Собчак Фото: Скриншот

Чоловік Полякової, до речі, залишився вдома та служить у теробороні, за словами співачки.

Полякова розповіла Собчак, що спочатку виїхала із сім'єю на Західну Україну, а потім прийняла запрошення Білоцерківської.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ми в якийсь момент прийняли рішення поїхати, бо в мене двоє дітей і Ніка першого ж дня зі мною зв'язалася і відразу запропонувала це. Зрозуміло, що ми не знали, наскільки це затягнеться". Я прокинулася о п'ятій ранку від вибухів, не зрозуміла, що це було... Десь о сьомій ранку до мене прийшла няня з моїми дітьми і сказала: "Оля, вставайте, почалася війна", — розповіла співачка.

Полякова пояснила, що рішення виїхати ухвалила після того, як в Ірпені від рук російських військових загинула подруга її дочки Марії та її мати. Коли російські окупанти розстріляли машину, в якій сім'я намагалася виїхати з окупованого міста, вижила лише семирічна сестра загиблої Насті.

Перебуваючи за межами України, Полякова продовжує виступати та підтримувати ЗСУ. Так, на травень у неї анонсовано концертний тур у США. Співачка вже пообіцяла значну суму перерахувати на допомогу українським військовим.

А днем раніше вона виконала український гімн перед матчем між командами "Шахтар" та "Анталіяспор".