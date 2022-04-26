Олю Полякову приютила подруга Ксении Собчак

Известная украинская певица с начала вторжения ВС РФ поддерживала ЗСУ, часто записывала ролики для соцсетей, но тот факт, что она оказалась на вилле в Провансе, стал сюрпризом

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На днях в эфир вышло интервью Ксении Собчак и ее близкой подруги Ники Белоцерковской. В свое время Ника прославилась, как кулинарный блогер и автор книг с рецептами.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

С начала войны в Украине она выступала против действий РФ и в ответ на комментарии недоброжелателей отмечала, что помогает беженцам, в частности, дала приют нескольким семьям на своей вилле на юге Франции.

А когда Собчак приехала в Прованс брать интервью у Белоцерковской, то выяснилось, что Оля Полякова одна из ее гостей, и живет на ее вилле с дочками.

[ + – ] Оля Полякова и Ксения Собчак Фото: Скриншот

Муж Поляковой, к слову, остался дома и служит в теробороне, по словам певицы.

Полякова рассказала Собчак, что сначала выехала с семьей на Западную Украину, а потом приняла приглашение Белоцерковской.

"Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, мы в какой-то момент приняли решение уехать, потому что у меня двое детей и Ника в первый же день со мной связалась и сразу предложила это. Понятно, что мы не знали, насколько это затянется. Я проснулась в пять утра от взрывов, не поняла, что это было. Где-то в семь утра ко мне пришла няня с моими детьми и сказала: "Оля, вставайте, началась война", — рассказала певица.

Полякова объяснила, что решение уехать приняла после того, как в Ирпене от рук российских военных погибла подруга ее дочери Марии и ее мать. Когда российские оккупанты расстреляли машину, на которой семья пыталась выехать из оккупированного города, выжила только семилетняя сестра погибшей Насти.

Находясь за пределами Украины, Полякова продолжает выступать и поддерживать ВСУ. Так, на май у нее анонсирован концертный тур в США. Певица уже пообещала значительную сумму перечислить в помощь украинским военным.

А днем ранее она исполнила украинский гимн перед матчем между командами "Шахтер" и "Анталияспор".