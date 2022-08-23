Оля Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе (видео)

Артистка отказалась от образа, который принес ей широкую популярность.

Украинская певица Оля Полякова решила избавиться от российского элемента в своем сценическом образе и публично сожгла кокошник на Лысой горе. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Обряд прощания с ярко выраженным российским аксессуаром звезда сцены провела на месте, где, по легендам, собираются все ведьмы. А сам процесс снял телеканал "1+1".

"Люди хотят вырвать из себя все, что их связывало с русским миром, который пришел в их дома с войной, принес смерть, скитания, слезы и горе. Люди массово переходят на украинский язык, чтобы быть частью одной нации, одной культуры, одной истории и артисты играют в этом процессе не последнюю роль", — отметила Полякова в своих соцсетях.

[ + – ] Оля Полякова сожгла свой кокошник

Артистка отметила, что ее первый большой успех пришел именно в этом образе, однако пора проститься с ним.

[ + – ] Оля Полякова сожгла свой кокошник

Оля Полякова напрямую ассоциируется с кокошниками в украинском шоу-бизнесе, ведь часто использовала этот элемент одежды, ассоциированный с российской культурой.

[ + – ] Оля Полякова часто демонстрировала на своих концертах яркие головные уборы

Напомним, Оля Полякова призналась, что, используя свою популярность, пыталась вывезти мужа за границу.

Также Фокус писал о неожиданном заявлении Оли Поляковой касательно ее мамы.