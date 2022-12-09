"Спрацювало". Оля Полякова зізналася, що свого часу приворожила чоловіка

Втім, знаменитість не рекомендує повторювати ритуал у домашніх умовах.

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43-річна українська співачка Оля Полякова розповіла, як приворожила чоловіка. Про це зірка сцени зізналася у новому випуску шоу "Дорослі дівчата".

Знаменитість пригадала, як одного разу приворожила чоловіка, який їй дуже подобався. Спеціальний ритуал довелося проводити за допомогою цигарки.

Втім, як зізналася мама двох, їй тоді стало зле і вона знепритомніла:

"Я так робила, і так накурилася, що знепритомніла. І лежала в тому під'їзді, поки мама не йшла зі сміттєвим відром. Тому прошу в домашніх умовах не повторювати. А цей придурок, якого я приворожила, до речі, досі за мною бігає і раз на рік дзвонить. Спрацювало!" — зазначила українська співачка.

Наразі артистка одружена з бізнесменом Вадимом, від союзу з яким підростають двоє дітей — Марія та Аліса. Старша донька подружжя навчається у столиці Великобританії. Тим часом Оля Полякова перебуває в Грузії, де бере участь у місцевих "Танцях з зірками".

[ + – ] Оля Полякова з родиною Фото: polyakovamusic

Нагадаємо, Оля Полякова також повторила трендовий танець Венздей Аддамс.

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