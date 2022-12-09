"Сработало". Оля Полякова призналась, что в свое время приворожила мужчину

Впрочем, знаменитость не рекомендует повторять ритуал в домашних условиях.

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43-летняя украинская певица Оля Полякова рассказала, как приворожила мужчину. Об этом звезда сцены призналась в новом выпуске шоу "Взрослые девочки".

Знаменитость вспомнила, как однажды приворожила мужчину, который ей очень нравился. Специальный ритуал пришлось проводить с помощью сигареты.

Впрочем, как призналась мама двоих, ей тогда стало плохо и она потеряла сознание:

"Я так делала, и так накурилась, что потеряла сознание. И лежала в том подъезде, пока мама не шла с мусорным ведром. Поэтому прошу в домашних условиях не повторять. А этот придурок, которого я приворожила, кстати, до сих пор за мной бегает и раз в год звонит. Сработало!" – отметила украинская певица.

Сейчас артистка замужем за бизнесменом Вадимом, от союза с которым подрастают двое детей — Мария и Алиса. Старшая дочь супругов учится в столице Великобритании. Тем временем Оля Полякова находится в Грузии, где участвует в местных "Танцах со звездами".

[ + – ] Оля Полякова с семьей Фото: polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова также повторила трендовый танец Уэнздей Аддамс.

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