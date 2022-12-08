Маша Ефросинина рассказала, как чуть не умерла на дне рождения Горбунова

Звезду экрана сглазила ее коллега, завидовавшая успехам телеведущей.

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43-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что однажды едва не погибла. Об этом знаменитость рассказала в своем YouTube-проекте "Взрослые девочки".

Как стало известно, в 2018 году на дне рождения Юрия Горбунова с Машей Ефросининой произошел несчастный случай. Звезда экрана провалилась под воду.

"Я делаю три шага, подо мной проваливаются доски, я ухожу под воду. Под водой торчат такие шпалы, железный штырь, протыкающий мне бедро в мягкую часть, в сантиметре от моего живота. То есть еще сантиметр и она бы мне полностью проткнула и вылезла бы где-нибудь в районе горла, я бы была уже мертва", — призналась телеведущая.

После этого именинник посоветовал коллеге обратиться к "специальному" человеку, который разбирается в магии. Женщина рассказала Ефросининой, что на нее совершили специальный обряд на профессиональную неудачу, когда телеведущая уволилась с Нового канала.

Впрочем, в 2018 году Маша Ефросинина приняла участие в "Танцах со звездами", стала ведущей нескольких проектов, а затем активно работала над своими YouTube-проектами.

Кто именно сглазил знаменитость, она не знает.

Напомним, Маша Ефросинина призналась, что испытывает депрессию из-за войны в Украине.

Также Фокус писал о напряженных отношениях между Машей Ефросининой и ее свекровью.