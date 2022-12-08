Маша Єфросініна розповіла, як ледь не померла на дні народження Горбунова

Зірку екрана зурочила її колега, котра заздрила успіхам телеведучої.

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43-річна українська телеведуча Маша Єфросініна зізналася, як одного разу ледь не загинула. Про це знаменитість розповіла у своєму YouTube-проєкті "Дорослі дівчатка".

Як стало відомо, у 2018 році на дні народження Юрія Горбунова з Машею Єфросініною стався нещасний випадок. Зірка екрану провалилася під воду.

"Я роблю три кроки, піді мною провалюються дошки, я уходжу під воду. Під водою стирчить такі шпали, залізний штир, яка протикає мені стегно у м'яку частину, в сантиметрі від мого живота. Тобто ще сантиметр і вона б мені повністю проткнула і вилізла б десь в районі горла, я б була вже мертва", — зізналася телеведуча.

Після цього іменинник порадив колезі звернутися до "спеціальної" людини, яка розуміється на магії. Жінка розповіла Єфросініній, що на неї зробили спеціальний обряд на професійну невдачу, коли телеведуча звільнилася з Нового каналу.

Втім, у 2018 році Маша Єфросініна взяла участь у "Танцях з зірками", стала ведучою кількох проєктів, а згодом активно працювала над YouTube-проєктами.

Хто саме зурочив знаменитість, вона не знає.

Нагадаємо, Маша Єфросініна зізналася, що відчуває депресію через війну в Україні.

Також Фокус писав про напружені стосунки між Машею Єфросініною та її свекрухою.