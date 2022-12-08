Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Маша Єфросініна розповіла, як ледь не померла на дні народження Горбунова

Маша Єфросініна, Маша Єфросініна ледь не загинула, Маша Єфросініна чоловік, Маша Єфросініна діти, Маша Єфросініна магія
Фото: Instagram mashaefrosinina | Маша Єфросініна з чоловіком

Зірку екрана зурочила її колега, котра заздрила успіхам телеведучої.

Related video

43-річна українська телеведуча Маша Єфросініна зізналася, як одного разу ледь не загинула. Про це знаменитість розповіла у своєму YouTube-проєкті "Дорослі дівчатка".

Як стало відомо, у 2018 році на дні народження Юрія Горбунова з Машею Єфросініною стався нещасний випадок. Зірка екрану провалилася під воду.

"Я роблю три кроки, піді мною провалюються дошки, я уходжу під воду. Під водою стирчить такі шпали, залізний штир, яка протикає мені стегно у м'яку частину, в сантиметрі від мого живота. Тобто ще сантиметр і вона б мені повністю проткнула і вилізла б десь в районі горла, я б була вже мертва", — зізналася телеведуча.

Після цього іменинник порадив колезі звернутися до "спеціальної" людини, яка розуміється на магії. Жінка розповіла Єфросініній, що на неї зробили спеціальний обряд на професійну невдачу, коли телеведуча звільнилася з Нового каналу.

Втім, у 2018 році Маша Єфросініна взяла участь у "Танцях з зірками", стала ведучою кількох проєктів, а згодом активно працювала над YouTube-проєктами.

Хто саме зурочив знаменитість, вона не знає.

Нагадаємо, Маша Єфросініна зізналася, що відчуває депресію через війну в Україні.

Також Фокус писав про напружені стосунки між Машею Єфросініною та її свекрухою.