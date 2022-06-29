Маша Єфросініна зізналася, що впадає у депресію

Стан телеведучої пов'язаний з війною в Україні.

Відома телеведуча Маша Єфросініна розповіла про те, як почувається, записавши сторіз для фанатів.

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"Стан — лежати у своїй чорній ямі з безвиході та безпорадності через терор над українцями", — сказала Маша. Своє звернення вона записала невдовзі після того, як російські окупанти вдарили ракетами по житловому будинку в Києві та по ТРЦ у Кременчуці.

"Але я розумію, що єдиний вихід, щоб проживати кожен день — це робити корисне за своїми можливостями", — продовжила Єфросініна. Вона розповіла про фонд, який допомагає жінкам у Польщі. Переважно тим, хто зіткнувся із насильством. Так само фонд надає психологічну та юридичну допомогу.

Єфросініна зазначила, що вже чула про кілька випадків, коли українки, які тікали від жахів війни, стикалися із шахраями.

Нагадаємо, з початку війни відома телеведуча організувала фонд, який допомагає українцям, які постраждали від воєнних дій.

Також вона продовжує записувати і розважальний контент разом зі своєю подругою, співачкою Ольгою Поляковою. Та також була змушена виїхати зі свого будинку за кордон, її чоловік залишився в Україні, а сама Полякова виступає із благодійними концертами, збираючи гроші для біженців і ЗСУ.

Після того, як вона залишила Україну, вона зупинилася на віллі відомого кулінарного блогера Нікі Білоцерківської. Яка за свою благодійну діяльність та дописи в соцмережах в РФ була оголошена в розшук.

Так, днями Оля та Маша розповідали про свої стосунки з матерями.