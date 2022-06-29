Маша Ефросинина призналась, что впадает в депрессию

Состояние телеведущей связано с войной в Украине

Известная телеведущая Маша Ефросинина рассказала о том, как себя чувствует, записав сториз для фанатов.

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"Состояние — лежать в своей черной яме из безысходности и беспомощности из-за террора над украинцами", — сказала Маша. Свое обращение она записала вскоре после того, как российские оккупанты ударили ракетами по жилому дому в Киеве и по ТРЦ в Кременчуге.

"Но я понимаю, что единственный выход, чтобы проживать каждый день — это делать полезное по своим возможностям", — продолжила Ефросинина. Она рассказала про фонд, который помогает женщинам в Польше. Главным образом тем, кто столкнулся с насилием. Так же фонд оказывает психологическую и юридическую помощь.

Ефросинина отметила, что уже слышала про несколько случаев, когда украинки, бежавшие от ужасов войны, сталкивались с мошенниками.

Напомним, с начала войны известная телеведущая организовала фонд, который помогает украинцам, пострадавшим от военных действий.

Также она продолжает записывать и развлекательный контент, вместе со своей подругой, певицей Ольгой Поляковой. Та также была вынуждена уехать из своего дома за границу, ее муж остался в Украине, а сама Полякова выступает с благотворительными концертами, собирая деньги для беженцев и ВСУ.

После того, как она покинула Украину, то остановилась на вилле известного кулинарного блогера Ники Белоцерковской. Которая за свою благотворительную деятельность и посты в соцсетях в РФ была объявлена в розыск.

Так, на днях Оля и Маша рассказывали о своих отношениях с матерями.