Оля Полякова прокомментировала слухи о разводе с мужем
Артистка большинство своего времени сейчас проводит за рубежом.
Украинская певица Оля Полякова впервые прокомментировала слухи о разводе со своим мужем. Артистка высказалась в программе "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой.
По словам звезды сцены, не только ее, но и мужа часто спрашивают о вероятном разводе пары. Впрочем, Полякова не понимает, откуда "растут ноги" у этих домыслов, ведь она не собирается разводиться с бизнесменом Вадимом, в браке с которым живет около 18 лет.
"Кто-то пустил эти слухи. Я не расстаюсь с Вадиком. Если мы и могли какие-то отношения еще выяснять до войны, то сейчас мы в такой… Нас война скрепила. Хоть мы и находимся на расстоянии, но сейчас мы общаемся гораздо больше, мы общались до войны. Потому что, по крайней мере, мы хотя бы созваниваемся несколько раз в день, чего не было. Если я ехала на гастроли, то я могла три дня не звонить", — призналась украинская певица.
Также знаменитость добавила, что каждый день говорит с мужем по телефону, ведь они решают ряд бытовых вопросов. Их дети, Алиса и Маша, учатся за границей. Сама же Оля Полякова на момент съемки шоу находилась в Грузии, где участвовала в "Танцах со звездами".
Напомним, Оля Полякова в свое время приворожила парня, который ей нравился.
Также Фокус писал о посещении Олей Поляковой с дочерьми похорон королевы Великобритании Елизаветы II.