Оля Полякова прокомментировала слухи о разводе с мужем

Артистка большинство своего времени сейчас проводит за рубежом.

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Украинская певица Оля Полякова впервые прокомментировала слухи о разводе со своим мужем. Артистка высказалась в программе "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой.

По словам звезды сцены, не только ее, но и мужа часто спрашивают о вероятном разводе пары. Впрочем, Полякова не понимает, откуда "растут ноги" у этих домыслов, ведь она не собирается разводиться с бизнесменом Вадимом, в браке с которым живет около 18 лет.

"Кто-то пустил эти слухи. Я не расстаюсь с Вадиком. Если мы и могли какие-то отношения еще выяснять до войны, то сейчас мы в такой… Нас война скрепила. Хоть мы и находимся на расстоянии, но сейчас мы общаемся гораздо больше, мы общались до войны. Потому что, по крайней мере, мы хотя бы созваниваемся несколько раз в день, чего не было. Если я ехала на гастроли, то я могла три дня не звонить", — призналась украинская певица.

[ + – ] Оля Полякова ответила на слухи о ее вероятном разводе с мужем

Также знаменитость добавила, что каждый день говорит с мужем по телефону, ведь они решают ряд бытовых вопросов. Их дети, Алиса и Маша, учатся за границей. Сама же Оля Полякова на момент съемки шоу находилась в Грузии, где участвовала в "Танцах со звездами".

[ + – ] Оля Полякова с дочками Фото: Instagram polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова в свое время приворожила парня, который ей нравился.

Также Фокус писал о посещении Олей Поляковой с дочерьми похорон королевы Великобритании Елизаветы II.