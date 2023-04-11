Советник Зеленского оказался таинственным возлюбленным экс-"ВиаГры" Романовой, – СМИ

Журналистам удалось раскрыть интригу, несмотря на то, что певица долгое время скрывала лицо своего бойфренда, фото с которым часто публиковала в соцсетях.

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Загадочным возлюбленным бывшей солистки группы "ВиаГра" Миши Романовой оказался сын известного продюсера Александра Роднянского, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам – Алекс Роднянский, пишет ТаблоID, ссылаясь на собственные источники.

Алекс Роднянский в том же худи, что и на фото Романовой Фото: ТаблоID

В соцсетях певица неоднократно публиковала совместные фото с таинственным мужчиной, тщательно скрывая его лицо, тем самым заставляя поклонников мучиться в догадках.

"Я готова кричать на весь мир о том, что у меня самый лучший любимый в мире. Именно ты радуешь меня изо дня в день, именно ты придаешь мне сил, когда кажется, что хуже быть не может. Я никогда не устану благодарить эту жизнь за тебя, потому что ты – мой лучший подарок", – однажды написала она.

В новогодние праздники она также разожгла любопытство подписчиков фото с кольцом с синим камнем и прозрачными намеками. Она еще больше усилила интригу, отказавшись отвечать на вопросы своих фолловеров.

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