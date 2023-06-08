Дали добро на вторгнення РФ: суд засудив 7 російських депутатів до 15 років ув'язнення

За інформацією СБУ, результати голосування зазначених політиків Москва використала як формальний привод для розв'язання повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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За матеріалами розслідування співробітників СБУ, суд визнав 7 російських депутатів винними у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та заочно засудив їх до 15 років позбавлення волі. Про це у четвер, 8 червня, повідомляє пресслужба СБУ.

Вторгнення РФ в Україну — з чого все почалося

За інформацією відомства, російські політики з Держдуми РФ підтримали ухвалу про звернення до президента Росії з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей від 15 лютого 2022 року.

Буквально за кілька днів ці ж депутати проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" між країною-агресором та терористичними організаціями "Л/ДНР".

Співробітники СБУ у Вінницькій та Івано-Франківській областях при процесуальному керівництві органів прокуратури зібрали всі докази, що підтверджують, що дії даних представників російської влади Москва використала як формальний привід для розв'язання повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Суд визнав їх винними за ч. 3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та призначив їм по 15 років позбавлення волі.

"Оскільки засуджені перебувають на території РФ, то початок терміну відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання", — зазначено у повідомленні відомства.

Список засуджених депутатів Держдуми РФ:

Авксєнтьєва Сардана Володимирівна;

Альохін Андрій Анатолійович;

Аммосов Петро Револьдович;

Ананських Ігор Олександрович;

Власов Василь Максимович;

Гартунг Валерій Карлович;

Горохов Андрій Юрійович.

Нагадаємо, в середині травня стало відомо, що басманний районний суд Москви заочно заарештував режисера, сценариста та актора Івана Вирипаєва та продюсера Олександра Роднянського у справах про "фейки" про російську армію.

Також нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з незаконним переміщенням дітей з України.