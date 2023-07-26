У відповідь на шпигунство: Молдова висилає понад півсотні російських дипломатів

Уряд Молдови з'ясував, що спецслужби РФ стежать за ними за допомогою антен на даху посольства. У відповідь на це майже 60 російських дипломатів було вислано з країни.

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Молдавський уряд оголосив про скорочення кількості акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників, які працюють у посольстві Російської Федерації в Кишиневі. За новим рішенням, їхню кількість буде зменшено з 84 до 25. Про це повідомив прем'єр-міністр Дорін Речан Даніель Воде під час брифінгу, повідомляє Deschide.MD.

За заявою представника уряду, кількість дипломатичних посад у посольстві Російської Федерації в Кишиневі скорочено до 10, тоді як кількість технічних співробітників скорочено до 15. Це рішення призвело до загального зменшення чисельності персоналу посольства до 25 осіб.

"Це було принципове рішення, про яке кишинівська влада повідомила представника Російської Федерації сьогодні вранці в Міністерстві закордонних справ", — заявив він.

Цей крок став відповіддю на розслідування Jurnal TV і The Insider, де йшлося про те, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження. Як виявилося, на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.

Після скорочення чисельності персоналу російського посольства в Кишиневі, Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла Олега Васнецова, щоб отримати пояснення щодо дій російських спецслужб на території Молдови.

Президент Молдови Майя Санду зазначила, що спецслужби країни поінформовані про ситуацію, що сталася, і обіцяла, що влада запропонує "вирішення цієї проблеми". Крім цього, глава МЗС Молдови Ніку Попеску оголосив про свої плани скоротити чисельність персоналу російського посольства в Кишиневі у відповідь на подію.

Нагадаємо, що за матеріалами розслідування співробітників СБУ, суд визнав 7 російських депутатів винними в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і заочно засудив їх до 15 років позбавлення волі.