"Только что проверили крышу": дипломат высмеял провал шпионов РФ в Молдове (фото)

Посол Евросоюза в Молдове намекнул, что деятельность российских спецслужб в дипломатическом учреждении не является актуальной, поскольку сотрудники посольства "не имеют времени смотреть телевизор".

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Янис Мажейкс, руководитель представительства Европейского Союза в Молдове, сделал фото на крыше здания, где расположена дипломатическая миссия, высмеяв российских дипломатов в Кишиневе. В Facebook он опубликовал соответствующую фотографию.

Он намекнул на недавнее расследование, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 спутниковых антенн и тарелок. Они предположили, что российские спецслужбы их могут использовать для слежки за властями Молдовы.

Дипломат продемонстрировал, что на крыше представительства ЕС нет ни одной тарелки. По его словам, сотрудники "не имеют времени смотреть телевизор", поэтому деятельность российских спецслужб в учреждении не является актуальной.

"Жаркий летний день в Кишиневе. Только что проверили крышу Представительства ЕС", — иронично прокомментировал он фотографию.

Фото: Facebook/Яніс Мажейкс

Янис Мажейкс также отметил, что кондиционеры работают на полную мощность, а спутниковые антенны на крыше учреждения не установлены.

Расследование относительно шпионажа РФ в Молдове

Российские оппозиционные журналисты The Insider провели расследование, в котором утверждали, что спецслужбы РФ якобы размещают на крыше посольства России в Кишиневе спутниковые тарелки и другие электронные средства слежения, чтобы тщательно прослушивать политиков в Молдове.

Журналисты Jurnal TV, которые также участвовали в расследовании, отметили, как только из Москвы прибывают дипломаты, на крыше здания происходит суета с антеннами. В общем они насчитали 28 тарелок, "штырей", передающих или принимающих устройств.

На публикацию расследования отреагировала президент Молдовы Майя Санду. Она заявила, что спецслужбы страны проинформированы о ситуации. Она отметила, что сотрудники правоохранительных структур быстро предложат "решить эту проблему".

Правительство Молдовы 26 июля объявило, что количество аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников посольства РФ в Кишиневе намерены сократить с 84 до 25. Всего на дипломатических должностях планируется оставить до 10 человек, а количество технических сотрудников — до 15.

Напомним, в конце июля стало известно, что 300 мини-спутников Китая будут шпионить на сверхнизкой орбите. США решили подготовить ответ.