300 мини-спутников Китая будут шпионить на сверхнизкой орбите: США готовят ответ

КНР уже подтвердила свою новую космическую программу, и первый спутник-шпион отправится в полет уже зимой.

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В декабре Пекин запустит на сверхнизкую околоземную орбиту свой первый миниатюрный спутник-шпион, сообщает Naked Science. Но уже за три последующих года Китай собирается довести "созвездие" своих спутников до 300 штук.

Зачем Китаю понадобилось "созвездие спутников"

Как рассказали представители Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) на недавно прошедшем в городе Ухань форуме коммерческих аэрокосмических организаций, спутники будут оснащены камерами высокого разрешения и специальным оборудованием для обработки и анализа информации. Дорожная карта проекта подразумевает 192 спутника в группировке к 2027 году и 300 до 2030-го года. Все космические аппараты будут летать на высоте до 300 километров вокруг Земли.

Представители CASIC говорят, что сеть миниатюрных спутников будет выполнять чисто гуманитарные миссии. Задачи спутниковой группировки сводятся к оперативному наблюдению за земной поверхностью в коммерческих и гуманитарных целях — клиенты, которые оформят подписку с корпорацией, смогут получить актуальные снимки интересующей их области в течение получаса после заказа.

Почему спутники КНР беспокоят Запад

Американские военные очень встревожены развитием космической программы Китая, в рамках которой Пекин собирается выполнить более 70 миссий только в этом году. Чиновники Министерства обороны США говорят, что даже китайские коммерческие спутники представляют множество угроз для безопасности, включая шпионаж, сообщает Defense One.

В США считают, что не только телекоммуникационное оборудование из КНР может использоваться для шпионажа, но и с помощью коммерческих спутников Пекин может разведать военные секреты других стран. Генерал-майор Дэвид Миллер, директор по операциям космических сил США, заявил недавно: "Мы должны исходить из того, что китайский спутник представляет собой угрозу, независимо от того, является ли он коммерческим или военным".

Любой китайский спутник может шпионить, считают в США Фото: Getty

В чем особенности полетов на сверхнизкой орбите

VLEO или сверхнизкая околоземная орбита — это близкие к круговым стабильные траектории для спутников максимальной высотой до 400 километров. Китай не первопроходец в освоении VLEO, но акцентирует свой интерес к этой области ближнего космоса. Сверхнизкой околоземной орбитой и запуском спутников на нее США и СССР занимались еще в 70-х годах прошлого столетия, но на тот момент не видели особых преимуществ в дальнейшем развитии сегмента подобных аппаратов.

Привлекательность VLEO для спутников дистанционного зондирования Земли в настоящее время обусловлена меньшим расстоянием до поверхности. Чтобы получить снимок в видимом диапазоне с разрешением порядка 50 сантиметров на пиксель, достаточно камер и оптики массой вдвое меньше, чем для аппаратов, работающих на высотах 500 километров. А это, в свою очередь, дает экономию в производстве спутников в 40%.

Однако в полетах на околоземной орбите есть и свои минусы: главный из которых – влияние атмосферы. Это значит, что мини-спутники обязаны иметь достаточно энергии, чтобы держаться на орбите и не упасть или не сорваться в открытый космос. И даже в таком случае их срок службы будет небольшим.

Уже сегодня Китай активно разрабатывает малые навигационные спутники Фото: Getty

Однако в Китае эту проблему решили простым способом – за счет массового производства и запуска самих спутников. Все равно они получаются относительно дешевыми, а отправлять их в космос можно часто на коммерческих и недорогих ракетах.

Впрочем, пока что ни США, ни странам ЕС нечем ответить на китайскую программу мини-спутников. Конечно, эти страны анонсировали свои проекты по созданию аппаратов для VLEO, но кроме Поднебесной, пока никто не обозначил даже сроки развертывания группировок, не говоря уже о конкретных датах запусков.

Ранее Фокус рассказывал, что США запускают новую систему РЭБ для космоса. Американское оружие для подавления китайских и российских спутников будет готово к бою к 2024 году.