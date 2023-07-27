"Щойно перевірили дах": дипломат висміяв провал шпигунів РФ у Молдові (фото)

Посол Євросоюзу у Молдові натякнув, що діяльність російських спецслужб в дипломатичній установі не є актуальною, оскільки співробітники посольства "не мають часу дивитися телевізор".

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Яніс Мажейкс, керівник представництва Європейського Союзу у Молдові, зробив фото на даху будівлі, де розташована дипломатична місія, висміявши російських дипломатів у Кишиневі. У Facebook він опублікував відповідну світлину.

Він натякнув на нещодавнє розслідування, під час якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 супутникових антен і тарілок. Вони припустили, що російські спецслужби їх можуть використовувати для стеження за владою Молдови.

Дипломат продемонстрував, що на даху представництва ЄС немає жодної тарілки. З його слів, співробітники "не мають часу дивитися телевізор", тому діяльність російських спецслужб в установі не є актуальною.

"Спекотний літній день у Кишиневі. Щойно перевірили дах Представництва ЄС", – іронічно прокоментував він світлину.

Фото: Facebook/Яніс Мажейкс

Яніс Мажейкс також зазначив, що кондиціонери працюють на повну потужність, а супутникові антени на даху установи не встановлені.

Розслідування щодо шпигунства РФ у Молдові

Російські опозиційні журналісти The Insider провели розслідування, в якому стверджували, що спецслужби РФ нібито розміщують на даху посольства Росії у Кишиневі супутникові тарілки та інші електронні засоби стеження, щоб ретельно прослуховувати політиків у Молдові.

Журналісти Jurnal TV, які також брали участь у розслідуванні, зазначили, як тільки з Москви прибувають дипломати,на даху будівлі відбувається метушня з антенами. Загалом вони нарахували 28 тарілок, "штирів", передавальних або приймаючих пристроїв.

На публікацію розслідування відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Вона заявила, що спецслужби країни поінформовані про ситуацію. Вона наголосила на тому, що співробітники правоохоронних структур швидко запропонують "розв'язати цю проблему".

Уряд Молдови 26 липня оголосив, що кількість акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників посольства РФ у Кишиневі мають намір скоротити з 84 до 25. Загалом на дипломатичних посадах планується залишити до 10 осіб, а кількість технічних співробітників – до 15.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що 300 мінісупутників Китаю шпигуватимуть на наднизькій орбіті. США вирішили підготувати відповідь.